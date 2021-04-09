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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاع الروسية: 45 طائرة أجنبية نفذت عمليات استطلاع قرب أجواء روسيا

رصد طائرة استطلاع
رصد طائرة استطلاع أمريكية بالقرب من الحدود الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 45 طائرة أجنبية نفذت عمليات استطلاع قرب الأجواء الروسية خلال الأسبوع الأخير.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن الرادارات الروسية رصدت 35 طائرة استطلاع و10 طائرات مسيرة أجنبية بالقرب من الأجواء الروسية.

وأشارت إلى أن وسائل المراقبة الروسية تابعت تحليقات كل الطائرات الأجنبية، وأنه لم يحدث أي انتهاك لأجواء روسيا.

ويأتي ذلك على خلفية تزايد الاتهامات لروسيا من الدول الغربية بتحريك قواتها إلى حدود أوكرانيا، فيما تؤكد موسكو أن تحركات الجيش الروسي داخل الأراضي الروسية لا تهدد أحدا.
 

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