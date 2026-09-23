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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمرو فاروق يكشف أخطر ملف تستهدفه الشائعات في مصر

مواجهة الشائعات
مواجهة الشائعات
محمد البدوي

أكد عمرو فاروق، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، أن الملف الاقتصادي كان من أكثر الملفات التي تعرضت للاستهداف عبر الشائعات خلال السنوات العشر الماضية، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن محاولات ممارسة ضغوط على الدولة المصرية.

محاولات استهداف الاقتصاد 

وقال فاروق، خلال حلقة اليوم من برنامج «اليوم» المذاع عبر قناة DMC، إن الدولة المصرية واجهت على مدار نحو عشر سنوات حربًا ضد الإرهاب، وتمكنت من الحفاظ على أمنها الداخلي والخارجي، بالتزامن مع استمرار محاولات استهداف الاقتصاد من خلال نشر الشائعات.

وأوضح أن الشائعات أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية التي تعتمد عليها الجماعات في إطار الحرب النفسية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين والاقتصاد.

وأشار الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية إلى أن محاولات الضغط على الدولة المصرية اتخذت أشكالًا متعددة، ولم تقتصر على العمليات أو التحركات الميدانية، وإنما امتدت إلى محاولة التأثير على الوعي العام من خلال تداول معلومات وشائعات تستهدف عددًا من الملفات.

وأضاف أن استهداف الاقتصاد يأتي في مقدمة هذه الملفات، باعتباره أحد المحاور التي يمكن استخدامها في محاولة التأثير على استقرار الدولة وإثارة حالة من القلق داخل المجتمع.

وأكد فاروق أن استمرار مواجهة هذه الأدوات يتطلب التعامل مع الشائعات باعتبارها جزءًا من منظومة أوسع للحرب النفسية، إلى جانب التصدي لمحاولات توظيفها في الضغط على الدولة المصرية.

الشائعات الإرهاب الحرب على الإرهاب

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