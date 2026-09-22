خبير مكافحة الإرهاب: الشائعات أداة للضغط وزعزعة الاستقرار

أكد العقيد حاتم صابر، الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي، أن الشائعات أصبحت من أبرز أدوات العمليات النفسية، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنها قد تجمع بين معلومات صحيحة وأخرى مضللة، أو تكون مختلقة بالكامل لكنها قابلة للتصديق والانتشار.

وقال حاتم صابر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن بعض الجماعات قد تُوظف، وفقًا لرؤيته، ضمن حروب بالوكالة وأدوات للضغط الجيوسياسي على دول المنطقة، بما يسهم في خلق حالة من عدم الاستقرار والضغط على المجتمع والدولة.

التأثير في الوعي العام

وتابع الخبير في مكافحة الإرهاب الدولي، أن أساليب استهداف الدول تطورت من العمليات الإرهابية التقليدية إلى استخدام الفضاء الرقمي لنشر الشائعات والمعلومات المضللة والتأثير في الوعي العام، داعيًا إلى التعامل بحذر مع المحتوى المتداول والتحقق من مصادر المعلومات.