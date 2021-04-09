لاعب منتخب مصر للشيش: مينفعش أبقى بطل عالم في الرياضة وفي المذاكرة

استضاف الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، لاعبي منتخب مصر للشيش بعد فوزهما بالميدالية الذهبية لبطولة العالم.

وقال شريف عامر خلال تقديمه نجوم المنتخب: "حصول المنتخب المصري على الميدالية الذهبية في بطولة العالم لمبارزة سلاح السيف انجاز كبير يضاف للرياضة المصرية".

وأضاف أدهم معتز لاعب منتخب مصر لسلاح الشيش، أنه طالب في الثانوية العامة ويحاول قدر الإمكان ان يسير في الرياضة والدراسة بالتوازي.

وتابع معتز خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر: "مينفعش أبقى بطل عالم في الرياضة وفي المذاكرة، مردفا: "بجيب الدرجات اللي تعدينا".