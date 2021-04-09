اليوم .. مهندسين الإسكندرية تنظم يومًا طبيًا للكشف المبكر عن الإعاقة للأطفال

تنظم نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة، ولجنة الرعاية الصحية برئاسة المهندس كريم الكسار، يومًا طبيًا مجانيًا اليوم الجمعة وذلك للكشف المبكر عن الإعاقة لدى الأطفال وجلسات توعية لأولياء الأمور.

وقال المهندس كريم الكسار رئيس لجنة الرعاية الصحية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن اليوم الطبي سيكون مختلف وذلك لتضمنه الكشف المبكر عن الإعاقة لدى الأطفال كما يشمل جلسات توعية من قبل متخصصين لأولياء الأمور لتعريفهم بكيفية التعامل مع اطفال ذوي الاعاقة وكيفية دمجهم مع المجتمع.

أقرأ أيضًا:

اكتشاف المدينة الذهبية المفقودة تحت الرمال في الأقصر

واضاف أن اليوم الطبي سوف يشمل الكشف المجاني بالتعاون مع إحدى أكبر المستشفيات بغرب الإسكندرية على عيادة الأطفال وعيادة جراحة العظام وقياس الضغط والسكر والأكسجين بالدم وذلك من الساعة الواحدة ظهرا حتى الخامسة مساءً.

وشدد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعي داخل مركز الخدمات حرصا على سلامة المهندسين ورواد النادي.