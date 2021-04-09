تواضع .. نيللي: صلاح جاهين هو من عرض عليا كتابة الفوازير

كشفت الفنانة نيللي، كواليس تصويرها لـ الفوازير الخاصة بشهر رمضان الكريم .

وقالت نيللي في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي " المذاع على قناة "دي إم سي": "أنا دقيقة جدا في أي حاجة بعملها في حياتي وشغلي ".

وأضافت نيللي: " فوازير الخاطبة وعروستي كتبهم صلاح جاهين، وصلاح جاهين هو من عرض كتابة الفوازير وهذا الأمر أظهر قمة التواضع بعقلانية ".

وأضافت نيللي: "تصوير الفوازير كان على قلبي على زي العسل، وتصوير الفوازير كان أسعد أيام حياتي، وعلى قدر المشقة والتعب في العمل لكنني كنت أشعر بسعادة بالغة ".

وتابعت نيللي: "أنا مكنتش بنام في فترات تصوير الفوازير وكنت اتواجد في مكان التصوير ساعات كثيرة "، مضيفة:" دنيا سمير غانم قادرة على تقديم فوازير مثل التي كنت أقوم بتقديمها".