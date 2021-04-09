السنة دى مفاجأة .. رامز أمير يروج لمسلسل "نجيب زاهي زركش"

روج الفنان رامز أمير لـ مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش" ومشر بوستر المسلسل عبر خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " .

وعلق رامز أمير قائلا: "السنة دى مفاجأة

توكلنا على الله ...

#نجيب_زاهي_زركش ".

مسلسل "نجيب زاهى زركش" يشارك فى بطولته يحيى الفخرانى ، أنوشكا، رامز أمير، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، نهى عابدين، شيرين، ورنا رئيس، محمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر التى تظهر كضيفة شرف على أحداث العمل، وهو من إخراج شادي الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" على فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وحققت نجاحًا كبيرًا، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.