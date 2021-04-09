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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

السنة دى مفاجأة .. رامز أمير يروج لمسلسل "نجيب زاهي زركش"

صدى البلد

روج الفنان رامز أمير لـ مسلسله الجديد "نجيب زاهي زركش" ومشر بوستر المسلسل عبر خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " . 

 

وعلق رامز أمير قائلا: "السنة دى مفاجأة 
توكلنا على الله ...
#نجيب_زاهي_زركش ".

 

مسلسل "نجيب زاهى زركش" يشارك فى بطولته  يحيى الفخرانى ، أنوشكا، رامز أمير، كريم عفيفى، إسلام إبراهيم، نهى عابدين، شيرين، ورنا رئيس، محمد محمود، وتميم عبده ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وهالة فاخر التى تظهر كضيفة شرف على أحداث العمل، وهو من  إخراج شادي الفخرانى، وتأليف عبد الرحيم كمال.

 

وغاب يحيى الفخرانى عن دراما رمضان فى العامين الماضيين وانشغل بعرض مسرحيته "الملك لير" على فى القاهرة، والسفر لعرضها فى السعودية بموسم الرياض الترفيهى، حيث عرضت المسرحية هناك 4 ليال وحققت نجاحًا كبيرًا، إضافة إلى أنه كان يحضر لفيلم جديد يعود من خلاله للسينما بعد غياب سنوات طويلة ولكن تم تأجيله.

 

رامز أمير مسلسل نجيب زاهي زركش انوشكا يحيى الفخراني هالة فاخر

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