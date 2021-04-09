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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيسبوك يعود للعمل بشكل طبيعي عالميا بعد عطل مفاجئ

فيس بوك
فيس بوك

عادت منصة التواصل الاجتماعي الاشهر في العالم فيسبوك للعمل بشكل طبيعي عالميا بعدما تسبب بعطل فني مفاجئ في توقف بعض الحسابات فجأة بشكل عشوائي، الأمر الذي منع مستخدمين من التمتع بالخدمة بشكل طبيعي.

 

كان قد وصل العطل لعدد كبير من المستخدمين في مناطق متفرقة فيسبوك من العالم، بعدما كان الملاذ تويتر للتنويه عن العطل.

 

وبحسب صحيفة "express" البريطانية، تلقى موقع "Downdetector" التقني المتخصص في رصد أعطال تطبيق فيسبوك، عددا كبيرا من الشكاوى بوجود مشكلة المنصة ولم يعرف سبب حدوثها حتى الآن.

فيسبوك عطل مفاجئ التواصل الاجتماعي شركة فيسبوك الفيس بوك

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