موعد مباراة الزمالك وتونجيث السنغالي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تنطلق مساء غدا السبت مباراة الزمالك أمام تونجيث السنغالي في الجولة الأخيرة من مباراة دور المجموعات بـ دوري ابطال افريقيا على استاد القاهرة

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء وتذاع عبر قناة “ BEIN SPORT ”

حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه نصيحة هامة للاعبيه اليوم.

ومنع المدرب الحديث بشكل نهائي التحدث عن مباراة مولودية الجزائر والترجي التونسي في الجولة الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا أو الانشغال بها.

وطلب كارتيرون من اللاعبين والجهاز المعاون عدم التفكير أو الحديث في تلك المواجهة نهائيًا حتى لا يتأثر اللاعبون بشكل سلبي في مباراة تونجيت السنغالي.

وشدد كارتيرون على لاعبي الفريق الأبيض بضرورة الفوز وتحقيق الانتصار على بطل السنغال قبل الحديث عن مباراة الترجي والمولودية، وعدم شغل أنفسهم بها وأن يفعلوا ما عليهم فقط خلال لقاء بطل السنغال وحصد نقاط الفوز.

وتقام مباراتي الجولة الأخيرة لدور المجموعات في نفس التوقيت يوم السبت المقبل، حيث يحتاج الزمالك للفوز على بطل السنغال وهزيمة المولودية أمام الترجي، حتى يضمن بطاقة العبور للدور التالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.