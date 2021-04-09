اشتر دماغك.. مدحت شلبي يوجه رسالة صادمة لـ أحمد مجاهد بشأن أزمة حكام مباراة القمة

وجه الاعلامي مدحت شلبي رسالة لـ أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة بشأن أزمة حكام مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري.

وأكد مدحت شلبي في تصريحات عبر قناة “ أون تايم سبورت 2 ” أن الحكام المصريين على درجة عالية من الكفاءة والحرفية، مشددا أن الحكام المصريين سبق لهم و أداروا مباريات هامة ومصيرية في الدوريات العربية .

وأضاف أن في حال وافق الأهلي والزمالك على تعيين حكام مصريين لمباراة القمة ففي هذه الحالة ستكون الامور بسيطة ويتمكن الاتحاد من إسناد المهمة لحكم مصري ولكن الأزمة هي اعتراض أحدهما على الحكام المصري مما سيشكل أزمة كبيرة.

ووجه رسالة لـ مجاهد قائلا “ لو الاتنين وافقوا خلاص اشتري دماغك و عين حكام مصريين موافقوش استغني عن 15 ألف دولار وعين حكام أجانب ”.

وتابع أن مسؤولي الأهلي والزمالك لابد وأن يدرسوا الأمر بشكل صحيح .

بدأت الأجواء التي تسبق مباريات القمة بين الأهلى والزمالك مبكرا قبل القمة المرتقبة بين الأهلى والزمالك المقرر لها مساء 18 أبريل المقبل بسبب أزمة طاقم التحكيم .



وفى الأزمات تجد الأهلى والزمالك قد لا يتفقان على قرار واحد، لكنهما فى تلك الأزمة أصبحا "إيد واحدة" وتمسكا بتولى طاقم أجنبى إدارة المباراة بعد تأكيدات اتحاد الكرة وتمسكه بتعيين طاقم مصري لإدارة المباراة.



عبر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، عن تقديره الخالص للتحكيم ‏المصري، مؤكدًا ‏أن ‏المطالبة بإسناد مباراة القمة يوم 18 أبريل الجاري لحكام ‏أجانب لا يعني أبدا التقليل من ‏شأن ‏الحكام المصريين.‏



وأضاف أنه عندما التقى المهندس أحمد مجاهد، رئيس اتحاد الكرة، قبل يومين، في احتفالية ‏اليوم الدولي للرياضة من أجل السلام التي أقيمت بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير ‏الرياضة، وأبدى مجاهد رغبته في منح الفرصة للتحكيم المصري في هذا اللقاء، ‏كان رد ‏رئيس الأهلي واضحًا بأن ‏الفترة الحالية قد لا تحتمل ذلك، ولا بد من اختيار ‏طاقم تحكيم ‏أجنبي من التصنيف الأول على ‏مستوى العالم، ويكون صاحب خبرات دولية كبيرة.



ولا يزال هناك وقت كاف ليقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الاتحادات الأوروبية في هذا الشأن.‏



على الجانب الآخر.. أرسلت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك خطابا رسميا للاتحاد المصري لكرة القدم تعترض خلاله على قرار الجبلاية بإسناد إدارة مباراة القمة المقبلة أمام الأهلي في الدوري المقرر لها يوم 18 أبريل الجاري لطاقم تحكيم مصري.

وأكدت اللجنة التي تتولى إدارة النادي أن الزمالك يضع كامل ثقته في التحكيم المصري إلا أن النادي، ونظرا لاشتعال المنافسة على قمة البطولة يرفض أي اتجاه لفكرة إسناد المباراة لطاقم مصري، والالتزام بالمتعارف عليه في مباريات القمة بوجود طاقم تحكيم أجنبي، خاصة أنه لا يوجد ما يعوق ذلك، وضمانا لرفع الحرج عن الحكام المصريين في مثل هذه المباريات الحساسة