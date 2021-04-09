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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوسف أوباما يكشف كواليس تجديد عقده مع الزمالك وشرطه لـ الانضمام للأهلي

صدى البلد

 

كشف يوسف أوباما نجم فريق الزمالك كواليس تجديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة الماضية حتى عام 2024. 

 

وأكد اوباما في تصريحات لـ قناة “ ام بي سي مصر ” أن هناك مسؤولا أهلاوي داخل الزمالك وقتها كان يرغب في رحيله عن الفريق حتي ينضم للاهلي مشددا انه اخبره ان وجوده في الزمالك لا اهميه له

 

وأضاف أن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة وقتها سعى كثيرا من أجل تجديد عقده ووافق على جميع شروطه مشددا أنه لم يطالب سوى بحقه .

وأضاف ان انضمامه لـ اأهلي أمر وارد حيث أنه شرف لأي للاعب الانضمام للمارد الأحمر مشددا ان انضمامه للاهلي مشروط باستغناء الزمالك عنه.

وأكمل أن جدد لـ الزمالك فور جلسه مسؤولي النادي معه حيث انه تلقي عرض خليجي بضعف ما يتقاضاه في الزمالك ولكن فور معرفته حاجة الفريق له جدد فورا.

 

وأضاف أن مسؤولي الفريق الخليجي طلبوا منه الانضمام للفريق في نهاية الموسم انتقال حر ولكن أيمن يونس نجم الزمالك اخبره ان الزمالك بحاجة له في هذا الوقت الصعب

الزمالك يوسف أوباما فريق الزمالك أيمن يونس امير مرتضى نجم الزمالك

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