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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خلاف على سعر ثلاجة ينتهي بمصرع سيدة خمسينية طعنًا.. تفاصيل

خلاف على سعر ثلاجة
خلاف على سعر ثلاجة ينتهي بمصرع سيدة طعنًا.. صورة أرشيفية

لقيت امرأة أمريكية في الـ54 من عمرها مصرعها طعنًا في أعقاب "خلاف على سعر ثلاجة" نشب بينها وبين شاب عشريني تواصلت معه عبر خاصية "Marketplace" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والتي تتيح للمستخدمين إمكانية بيع أو شراء الأغراض المستعملة، من أجل شراء ثلاجته.

ووفقًا لتقارير وسائل إعلام حول الواقعة، فإنه قد عُثِر على الضحية "دينيس ويليامز" ميتة داخل محل إقامة البائع "جوشوا جورجون" في مقاطعة "كامبريا" بولاية "بنسلفانيا" الأمريكية يوم الثلاثاء، بعد توجهها إلى هناك لتفقد الثلاجة التي كانت تأمل أن تشتريها كهدية لشريك حياتها.

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وأفادت السلطات المحلية خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الأول، الأربعاء، بأن "ويليامز" كانت مصابة بطعنات متعددة عند العثور عليها في شقة قاتلها بعد أن تتبعت الشرطة هاتفها المحمول وصولًا إلى مسرح الجريمة.

وأوضح الطبيب الشرعي في مقاطعة "كامبريا" أن تشريح جثة الضحية أكد أنها توفيت نتيجة لفقدان الدم الناجم عن إصابتها بطعنات متتالية، حسبما ورد في تقرير لصحيفة "The Sun" البريطانية.

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وأفادت الشرطة بأنه قد أُلقي القبض على "جوشوا جورجون" في وقت لاحق بتهمة القتل، واعترف بقتله "دينيس ويليامز" مستخدمًا سكين مطبخ بعد أن تجادل معها بشأن سعر ثلاجته التي كان قد عرضها للبيع عبر "فيسبوك" في وقت سابق.

يشار إلى أن القاتل يوجد حاليًا قيد الاحتجاز في سجن المقاطعة، ومن المقرر بدء محاكمته في الـ14 من أبريل الجاري.

مصرع سيدة طعنًا بسبب خلاف على سعر ثلاجة
مصرع سيدة طعنًا بسبب خلاف على سعر ثلاجة
موقع الحادث
موقع الحادث
التسوق الالكترونى فيسبوك حادث طعن جريمة قتل سعر ثلاجة

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