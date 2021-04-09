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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب ماكرون يقرر فتح فرع له في الصحراء الغربية

صدى البلد

أعلن حزب "الجمهورية إلى الأمام" الذي أسسه الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون، عن تأسيس فرعين له في مدينة أغادير جنوبي المغرب، ومدينة الداخلة الواقعة أقصى جنوب الصحراء الغربية المتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لتأسيس الحزب.

وقال الحزب في بيان أصدره الخميس ونقلته شبكة "إرم نيوز" إن هذه الخطوة تأتي لـ"تعزيز شبكة الحزب في الدائرة المغاربية وفي غرب أفريقيا"، معربا عن أمله في أن "تلبي هاتين الملحقتين توقعات الفرنسيين في هذه المنطقة على أفضل وجه".

وأشار البيان إلى أن فرع الداخلة سيدار من طرف كلود فريسينيت، في حين سيتواى غي بيكار إدارة فرع أغادير.

وذكرت تقارير إعلامية فرنسية أن هذه الخطوة "ستكون بادرة نحو العديد من القرارات الفرنسية التي قد تنتهي باعتراف رسمي بمغربية الصحراء، على غرار الإعلان الأمريكي نهاية السنة الماضية".

 

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