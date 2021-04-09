سلبية عينة الحكم الدولى محمد عادل من كورونا





أظهرت العينة التى أجراها الحكم الدولى محمد عادل فى الساعات القليلة الماضية سلبية فيروس كورونا.

كان الحكم الدولى محمد عادل تعرض للإصابة بفيروس كورونا ويخضع منذ يومين إلى بروتوكول العلاج داخل منزله.

ويلتقى فريق الأهلي غريمه التقليدي نادي الزمالك يوم ١٨ أبريل الجاري فى القمة المؤجلة من الجولة الرابعة بالدوري المصري.

وخرج الحكم الدولى محمد عادل من ترشيحات الحكام المصريين لإدارة قمة رمضان بين الاهلي والزمالك نظرا لحاجته إلى فترة زمنية من أجل استعادة الجاهزية البدنية عقب سلبية عينة فيروس كورونا.

يذكر أن وجيه أحمد رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة حسم هوية حكام مباراة القمة بين الاهلي والزمالك المقرر إقامتها يوم ١٨ ابريل المقبل خلال شهر رمضان المعظم.

قال وجيه أحمد عبر تصريحات تليفزيونية: لن نخاطب الاتحادات الأوروبية من أجل استقدام طاقم حكام أجنبي لإدارة قمة الزمالك والأهلي المقبلة بمسابقة الدوري الممتاز.

أضاف وجيه أحمد : اتحاد الكرة حسم قراره بشأن مباراة القمة المقبلة بين الزمالك والأهلي وإسنادها إلى طاقم تحكيم مصري.

لفت إلى أن لجنة الحكام على ثقة تامة فى العناصر التحكيمية التابعة إليها من أجل إدارة لقاء القمة المقررة فى شهر رمضان القادم.

أشار إلى أن اللجنة لديها عناصر دولية فى التحكيم قادرة على خروج قمة رمضان بنجاح.