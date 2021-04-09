بروتوكول الحصول على التطعيم بالنسبة للمتعافي من كورونا ..الطب الوقائي يوضح

أوضح الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، عن بروتوكول الحصول على التطعيم بالنسبة للمتعافى من كورونا، قائلا: إن البروتوكول الخاص بالحصول على التطعيم بصفة عامة فيتم تحديد الفئات الأولى بالحصول عليه بداية من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بدءا من 40 عاما.



وأضاف "عبد الفتاح" خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أنه أيضا يتم تحديد الأشخاص الذين لديهم مخالطة كبيرة مع المواطنين أو المجتمع، مثل العاملين بالسياحة أو المرشدين أو العاملين بشركات الطيران.



وتابع أنه بالنسبة لمتعافين كورونا، فإن لها صورتين، الصورة الأعلى والأرقى هى الحصول على اللقاح، حيث أن الإصابة ببعض الأمراض المعدية تكون مضادات أجسام للجسم بعد التعافى.



وأكد أنه إذا كان متعافى كورونا ضمن الفئة المستهدفة، فينصح بضرورة التطعيم بعد التعافى بثلاثة أشهر.