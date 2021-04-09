عضو لجنة مكافحة الأوبئة يحذر من أمراض عصبية وتنفسية تصيب العالم عقب انتهاء جائحة كورونا ..شاهد

قال الدكتور بسام حجاوي ، عضو اللجنة الوطنية الأردنية لمكافحة الأدوية ، إن عدوى سلالات كورونا أسرع وأشد خطورة من عدوى فيروس كورونا الأصلي ، موضحا أنه لا توجد أعراض بعينها تميز فيروس كورونا عن متحوراته .

وأضاف الدكتور بسام حجاوي ، خلال مكالمة هاتفية لـ فضائية " إكسترا نيوز" ، أنه بالرغم أن هناك شدة فعلية في الأعراض ، إلا أن هناك سيطرة على عدد الوفيات في العالم ، وذلك من خلال الخبرة التي اكتسبها العالم في التعامل مع فيروس كورونا .

وأشار إلى أن تأخر المريض في تشخيص حالته ، فمن الممكن أن يتسبب ذلك بأعراض سيئة للرئة ، موضحا أن أغلب الوفيات بكورونا ناتجة عن أمراض مزمنة أو أعراض شديدة بالرئة .

وأوضح أن فيروس كورونا ، يسبب أثار نفسية وعصبية وأثار سلبية ، محذرا من أن العالم سيعاني من مضاعفات صحية سلبية ، عقب انتهاء جائحة كورونا .





