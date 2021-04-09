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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشكيل مباراة النصر والقناة في دورى القسم الثاني

صدى البلد

تنطلق في الثالثة والنصف عصر اليوم مباراة النصر في مواجهة القناة ضمن الجولة 21 بدوري القسم الثاني .

وأعلن سيد عبد المدير الفني للنصر تشكيل فريقه وجاء علي النحو التالي ..

احمد جمال في حراسة المرمى
واحمد سعيد اوكا وحسن حسين مراد
و اسامه الليبي وريمون مانجا واحمد خليل كالوشا وادهم حامد 
ومحمد عبدالناصر اوشا وأحمد حسين وبابا ابراهيم  وأحمد الصعيدي

البدلاء :
عمرو شعبان حارس مرمي وجودة ايمن ودخير محمد وميدو العطار ومحمود حسونه وإبراهيم صلاح وحسام جلال وحسام اشرف وعمرو محمد .

وأعلن محمد صلاح المدير الفني لفريق القناة تشكيل فريقه وجاء كالتالي ..

احمد عبد الفتاح في حراسة المرمى وإسلام سيد ومحمد طارق ومحمد امين وإسلام سري ومروان حمدي ومحمد علي وعلاء البدري وعلي شوقي وإسلام زيادة وحازم مرسي

البدلاء :
محمد علاء حارس مرمي  وعمرو سيد  ووحيد محسن وأحمد علي ومحمد اشرف ومحمود عقل ومصطفي كالوشا ومحمد نبيل وعبودة ممدوح

ويقود المباراة تحكيميا سيد شعبان حكم ساحة من الدقهلية  وعمرو سعد مساعد أول من الجيزة واحمد بدير  مساعد ثاني من الدقهلية وليد صلاح حكم رابع من القليوبية

دوري القسم الثاني مباراة النصر و القناة القسم الثاني أحمد جمال أخبار الرياضة

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