الأوراق المطلوبة لعمل شركات الإستيراد والتصدير ... تفاصيل

يقوم ملاك شركات الإستيراد والتصدير بشراء منتجات من الدول الأجنبية المختلفة ويوزعونها محلياً على التجار والمحلات كما يقومون بإرسال منتجات مصنعة او منتجة محلياً الى تلك الدول وفي كلتا الحالتين يحققون الكثير من الارباح، وهذا الكلام يعرفة الكثير من الناس.

ويسعي التجار إلى تأسيس شركات الإستيراد والتصدير ليقوموا بنفس الأعمال وبالتالى يربحون الكثير من الأموال أيضاً، ولكن هناك بعض العقبات التى قد تواجههم مثل رأس المال وهذه العقبة يمكن حلها عن طريق الحصول على التمويل من أحد المصادر الممولة أو بمشاركة الغير.

كما توجد عقبة التخصص بمعنى أن الراغبين في تأسيس شركات الإستيراد والتصدير لا يعرفون في أي أنواع المنتجات يجب أن يتعاملوا وهذه العقبة يمكن حلها عن طريق دراسة الأسواق ومعرفة حاجات ورغبات العملاء، كذلك توجد عقبة كبيرة قد تواجه كل من يرغب في تأسيس شركة إستيراد وتصدير بشكل قانوني وهذه العقبة تتمثل في كيفية التأسيس، بمعنى أن المالك لا يعرف المستندات اللازمة لترخيص شركة ولا يعرف من أين يستخرجها وهذا ما يوضحه بالتفصيل فيما يلى :

المستندات اللازمة لتأسيس شركة إستيراد وتصدير:

1- البطاقة الضريبية:

ويمكن استخراجها من مأمورية الضرائب الخاصة بالمنطقة التى تتواجد بها شركتك، والاوراق اللازمة لأستخراجها هي (اصل بطاقة الهوية وصورة منها بالاضافة الى عقد ايجار موثق من مصلحة الشهر العقاري وصورة منة)، وبعد الانتهاء من تقديم الطلب ستحصل على وصل او كعب تستخدمة عند استلام البطاقة بعد 14 يوم.

2- القيد بالغرفة التجارية:

لا بد وأن تقيد شركتك في الغرفة التجارية ويمكن ذلك عن طريق التوجه إلى أقرب غرفة تجارية وتكون برفقتك الأوراق التالية:

أصل البطاقة الضريبة وصورتين منها، وإن كان معك الكعب فمن الممكن التقدم به.

أصل بطاقة الهوية وصورتين منها.

عقد الإيجار الموثق من الشهر العقاري وصورتين منه.

هذا وبعد تقديمك لتلك المستندات (خلال 30 دقيقة) ستحصل على شهادة تسجيل بيانات واشتراك بالغرفة التجارية وستكون سارية لمدة 30 يوما فقط.

3- القيد في السجل التجاري:

يمكن التوجه إلى مصلحة السجل التجاري وتتقدم بطلب لإصدار السجل التجاري الخاص بك، والمستندات اللازمة هي:

أصل البطاقة الضريبية أو الكعب بالإضافة إلى صورتين منها.

أصل بطاقة الهوية وصورتين منها.

شهادة القيد بالغرفة التجارية.

4- القيد بسجل المستوردين والمصدرين:

لضمان القيد بسجل المستوردين والمصدرين خلال 24 ساعة فقط يمكنك التوجة إلى مقر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وهذا المقر متواجد في القاهرة في شارع رمسيس بجوار نقابة الصحفيين ويجب ان تتوافر معك الأوراق التالية:

اصل البطاقة الضريبية أو الكعب بالاضافة الى صورتين منها.

السجل التجاري وصورتين منه.

شهادة الميلاد وصورتين منها.

فيش وتشبيه موجه للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

شهادة الخدمة العسكرية “للرجال فقط”.

ملاحظة هامة جداً: تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بتقسيم السلع بسجل المستوردين إلى 21 مجموعة ويمكنك اختيار مجموعة واحدة فقط او يمكنك اختيار اكثر من مجموعة او يمكنك اختيار كافة المجموعات السلعية وهذا ما ننصح به، وسيكلفك الاشتراك في كافة المجموعات حوالي 3850 جنية.

5- القيد بمصلحة الضرائب على المبيعات:

يمكنك التوجه إلى مصلحة الضرائب على المبيعات المتواجدة في مدينتك أو المنطقة التى تسكن بها وتتقدم بطلب قيد وسيتطلب الأمر منك تقديم البطاقة الضريبية الأصلية وصورة منها.

6- حساب جاري في أحد البنوك:

يمكنك افتتاحه بالعملة المحلية او بالدولار أو بالعملة التى ترغب بالاستيراد بها، ولفتح الحساب ستحتاج الى المستندات التالية:

بطاقة الهوية.

سجل تجاري.

بطاقة ضريبية.

هذا وبعد الانتهاء من إتمام كافة العمليات السابقة تكون قد انتهيت من تأسيس شركة استيراد وتصدير بشكل قانوني وبالتالى تصبح قادر على استيراد و تصدير السلع (المصرح بها) وبالطبع ان تمكنت من توفير المنتجات التى يحتاجها السوق وقمت بتوزيعها بالشكل المثالي فستحقق الكثير من الأموال، هذا وسأقوم قريباً بإذن الله تعالى بكتابة مقابل يوضح كافة المستندات والأوراق اللازمة لاستيراد وتخليص أى شحنة.