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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قمة فى الاتحادية غدًا

الرئيس السيسي يستقبل نظيره التونسي بمطار القاهرة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمطار القاهرة الرئيس التونسي قيس سعيد الذي يحل ضيفاً عزيزاً علي مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام".

وأوضح  السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه سيتم عقد لقاء قمة مصرية تونسية غداً السبت بقصر الاتحادية من المقرر أن تتناول التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.

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