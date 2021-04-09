التحالف: تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الجمعة، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه مدينة خميس مشيط السعودية.

وقال التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية، إن الأعمال العدائية لمليشيا الحوثي تعد جرائم حرب، بحسب وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وتابع التحالف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

وأكد استمرار محاولات ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين.

كان التحالف أعلن، أمس الخميس، اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة، أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه جازان جنوبي السعودية.

