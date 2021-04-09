النظام الأمثل للتخسيس في رمضان.. فيديو

من الإفطار للسحور

استعرضت الدكتورة شريفة أبو الفتوح، استشاري التغذية الشاملة، النظام الأمثل للتخسيس في شهر رمضان.



وقالت شريفة أبو الفتوح، خلال استضافتها ببرنامج "الجمعة في مصر"، تقديم الإعلامية "ياسمين سعيد"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "هناك نظام غذائي ينبغي على من يريد أن ينقص وزنه في رمضان أن يتبعه"، موضحة أنه يجب عدم الإكثار من الطعام وقت الإفطار، ووضع نظام غذائي يلتزم به الفرد من وقت الإفطار حتى السحور.



وتابعت: "كوب سلطة وكوب خضار، ومقدار كف اليد من البروتين، ونشويات وكوب شوربة، 2 علبة زبادي، وبيضة وجبن قريش، وثمرتين فاكهة.. المفروض الكمية دي فقط اللي تنزل جسمي من وقت الفطار لحد السحور".



وأردفت استشاري التغذية الشاملة: "لا يجب تناول هذه الكميات في وقت واحد، ومن الممكن تقسيمها على مدار الوقت من الفطار حتى السحور".

