الطيران الإسرائيلي يخترق أجواء دولة عربية .. وبيان عاجل من الجيش

جدد الطيران الإسـرائيلي وزوارقه الحربية خرق الأجواء والمياه الإقليمية اللبنانية.

قالت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم " أن طيران العـدو الإسـرائيلي نفذ عشرة خروقات جوية فوق جميع الأراضي اللبنانية” مشيرة إلى أن طائرتين حربيتين وثماني طائرات استطلاع تابعة للعـدو الإسـرائيلي خرقت الأجواء اللبنانية ونفذت تحليقات فوق مختلف المناطق من بيروت وضواحيها بعبدا وعاليه والجنوب ورياق وبعلبك الهرمل في البقاع وإلى الشمال وصولاً إلى شكا.

أشار البيان إلى تسجيل خرقين بحريين من قبل زورقين تابعين للعـدو الإسـرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة وإقدام عناصرهما على القاء قنبلة مضيئة فوق البقعة البحرية اللبنانية المذكورة.

أوضح البيان أن متابعة موضوع الخروقات تتم بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.