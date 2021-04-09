بتعاون أمريكي.. ويبينار علمي بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان

نظمت لجنة العلاقات الثقافية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان الويبينار الثاني بالتعاون مع مكتب التعاون الدولى بجامعة شمال إلينوي - أمريكا، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية، و الدكتورة شيرين عبد اللطيف وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وأقيم الويبينار تحت عنوان "المقامات الموسيقية في مصر وبلاد الشام خلال القرن العشرين بين التنظير الغربي والعربي"، ويأتي ذلك فى إطار اهتمام كلية التربية الموسيقية بتنمية الثقافة الموسيقية ونشرها للمتخصصين وغير المتخصصين لتسهم فى رقى الأمم ومخاطبة أحاسيس الشعوب ووجدانها والتأثير في مشاعرها .

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أهمية هذه الملتقيات العلمية والأكاديمية في تحقيق التواصل الثقافي وتبادل الخبرات وزيادة المعارف والاستماع إلى آراء المتخصصين في جميع المجالات، و لاسيما هذا الويبينار الذي يلقى الضوء على أهمية الموسيقى عامة والمقامات العربية خاصة مع التعريف بأصول الموسيقى العربية ودورها المهم فى الارتقاء بالنفس ورفع الذوق العام.



وقد أفادت الدكتورة منى فؤاد عطيه بأهمية التبادل الثقافى بين الجامعتين وأوضحت أن تناول الويبنار موضوعًا شيقًا عن ماهية المقامات في الموسيقى المصرية وبلاد الشام بين التوجه الشرقي واالغربي يعد إضافة جديدة لنشر الثقافة الموسيقية العامة للمتخصصين ولغير المتخصصين في الموسيقي.

وقد أفاد الدكتور كرم ملاك، أن كلية التربية الموسيقية تحرص دائماً على عقد هذه الويبينارات التي تسهم في تحقيق التعليم المستمر بعد التخرج وترتقى بالذوق العام وتستعرض إشكاليات بحثية متنوعة.

وأوضحت الأستاذة الدكتورة شيرين عبد اللطيف بدر أن موضوع الويبينار شديد الأهمية لانه على الرغم من المقاربات العديدة التي تناولت المقام الموسيقي وتطبيقاته في كل من مصر وبلاد الشام خلال القرن العشرين ، إلا أن مفهوم المقام فى كل من الغرب والشرق ما زال يتسم بالغموض والجاذبية في آن واحد . ويعتبر مفهوم المقام فى الممارسة الموسيقية واضحاً، فى حين يخلو فى الجانب التنظيرى من وجود تفسير علمى واضح له.

اقرأ أيضاً:

ننشر جدول وظائف المدارس المصرية اليابانية .. وشروط السن والخبرات المطلوبة

وتحدث في الويبينار كل من الدكتورة رشا طموم، الأستاذ بقسم النظريات والتأليف كلية التربية الموسيقية / جامعة حلوان، والدكتور عامر الديدي الباحث اللبنانى في علوم الموسيقى العربية و الحاصل على الدكتوراة فى العلوم الموسيقية فى جامعة السوربون ، وتضمن الويبينار عرضُا لتجارب عربية وغربية تناولت المقام الموسيقى والآراء والإشكاليات المختلفة المرتبطة بهذا الموضوع فى كل من مصر وبلاد الشام خلال القرن العشرين ، كما عرض الويبينار نهجا جديدا فى تدريس المقام وإمكانية الانفتاح على مساحات التعبير الموسيقي في الثقافات الأخرى.



وجدير بالذكر أنه قد شارك بالحضور فى هذا الوبينار عدد من الأساتذة والباحثين المتخصصين فى مجال الموسيقى مثل عالم موسيقى الشعوب سكوت ماركوس والفولبرايتر السابق كما شارك آخرون من الأردن والكويت والعراق ولبنان وتونس والبحرين و تركيا وإندونيسيا والصين والدنمارك وامريكا