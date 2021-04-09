عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المنشد علي الهلباوي: هغني مهرجانات لو جاتلي فرصة.. فيديو

على الهلباوى
على الهلباوى

حل المنشد الديني على الهلباوي، ضيفا على الإعلامية ياسيمن سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

 

وقال الهلباوي، إنه لا يمانع أن يغني مهرجانات، معقبا: "لو جاتلي فرصة أغني مهرجانات هغني معنديش مشكلة".


وأضاف: "كل اللي بيغنوا مهرجانات مصريين، وأصبح لديهم قاعدة جماهيرية كبيرة يبقوا المفروض يتقننوا.. لو عندي طفل مش هرميه، هاخذه أعلمه وأربيه".


وتابع: "علاقتي بالإنشاد بدأت من وأنا عندي 6 سنوات.. وعملت حفلات في مصر وسافرت معظم دول أوروبا.. أنا صوت ربنا خلقه حلو، إيه المشكلة لما أنشد في حب ربنا وحب النبي، وحب حبيبتي وحب الوطن، وأنا لا أرى الجدل، وأعمل ما أراه مناسب ولا أرى إلا ما يراه ضميري مناسب".


وأردف: "بحاول أنزل أكثر للناس، فالعمة والجلباب الأزهري قد تهيب الناس وتخيفهم من التقرب، لذلك قررت ألبس اللبس العادي".

أغاني مهرجانات علي الهلباوي

ترشيحاتنا

انضمام لاعب جديد| الإصابات تواصل ضرب فريق الأهلي .. تفاصيل

84 % معدل استحواذ المصريين على تعاملات البورصة الأسبوع الماضي

راغب علامة: ماما الله يرحمها بتبعتلي رسايل دايما

مذبحة دير ياسين | وقفوا على الحياد وآثروا السلم فكانت الخيانة جزاءهم

الأهلي وسيمبا .. 70 دقيقة ضغط أهلاوي وانحصار تنزاني

ضد الاقتصاد| إبراهيم عيسى ينتقد عدد الأعمال الدرامية لمسلسلات رمضان 2021..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني يفجر مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سيمبا

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

تحقيقات موسعة في اتهام سائق بـ هتك عرض فتاة داخل توك توك بالهرم

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

مش هنسى لما كلمت أمى تطبطب عليها| نشوى مصطفى في رسالة مؤثرة لـ خالد النبوي

السعودية.. بيان عاجل من وزارة الموارد البشرية بشأن العمالة الوافدة

قفلوا الشارع بأقماع ووقفوا العربيات.. ضبط 4 أشخاص أغلقوا الطريق بـ"أرض الجولف"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

المزيد