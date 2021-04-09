المنشد علي الهلباوي: هغني مهرجانات لو جاتلي فرصة.. فيديو

حل المنشد الديني على الهلباوي، ضيفا على الإعلامية ياسيمن سعيد، ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر".

وقال الهلباوي، إنه لا يمانع أن يغني مهرجانات، معقبا: "لو جاتلي فرصة أغني مهرجانات هغني معنديش مشكلة".



وأضاف: "كل اللي بيغنوا مهرجانات مصريين، وأصبح لديهم قاعدة جماهيرية كبيرة يبقوا المفروض يتقننوا.. لو عندي طفل مش هرميه، هاخذه أعلمه وأربيه".



وتابع: "علاقتي بالإنشاد بدأت من وأنا عندي 6 سنوات.. وعملت حفلات في مصر وسافرت معظم دول أوروبا.. أنا صوت ربنا خلقه حلو، إيه المشكلة لما أنشد في حب ربنا وحب النبي، وحب حبيبتي وحب الوطن، وأنا لا أرى الجدل، وأعمل ما أراه مناسب ولا أرى إلا ما يراه ضميري مناسب".



وأردف: "بحاول أنزل أكثر للناس، فالعمة والجلباب الأزهري قد تهيب الناس وتخيفهم من التقرب، لذلك قررت ألبس اللبس العادي".