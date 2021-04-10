صدى البلد داخل معارض أهلا رمضان بالقليوبية .. تضم كافة السلع الغذائية وتخفيضات على المعروضات 30% .. إقبال على شراء البلح والياميش ..شاهد

أنهت محافظة القليوبية من كافة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم من خلال إقامة معارض أهلا رمضان بعدد من مدن المحافظة حيث تضم هذه المعارض كافة أنواع السلع والمواد الغذائية وياميش رمضان لخدمة المواطنين.

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كما تضم معارض أهلا رمضان انواع من اللحوم والأسماك والدجاج الطازج بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح ما بين 25 إلي 30 % عن الأسواق لتلبية كافة إحتياجات المواطنين.



فى سياق متصل شهدت معارض اهلا رمضان التى تم افتتاحها إقبالا من المواطنين لشراء جميع احتياجات شهر رمضان الكريم نظرا لانخفاض أسعارها وجودة المعروضات.



من جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية وكبرى الشركات وتجار الجملة لتجهيز وافتتاح المعارض بمختلف مراكز ومدن المحافظة استعدادا لإستقبال شهر رمضان لبيع السلع الأساسية الأرز والمكرونة والزيت و السكر والدقيق والبقوليات واللحوم والأسماك وياميش رمضان ومواد أخرى غير غذائية كالمنظفات الصناعية بأسعار مخفضة عن السوق.



وتابع المحافظ انه أصدر تعليمات مشددة لمديري مديريات التموين والصحة والطب البيطري بتشديد الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار وتكثيف الحملات التموينية والصحية لضبط أسعار أنابيب البوتاجاز والسلع الغذائية ومتابعة منظومة الخبز والتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة لضمان جودة المنتجات وتشكيل غرف عمليات لمتابعة حالة الأسواق واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري ومحاسبة المخالفين والتأكد من توافر السلع بكميات كافية في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان.



وأشار الهجان إلى إن المحافظة قامت بالتنسيق مع الغرفة التجارية لإنشاء 5 معارض أهلا رمضان بقليوب وشبرا الخيمة وبنها وشبين القناطر والقناطر الخيرية موضحا ان هذا بالإضافة إلى وجود 89 مجمع استهلاكى بمدن ومراكز المحافظة، و91 منفذ متحرك، و148 منفذ ثابت بالتنسيق مع كبار تجار الجملة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح ما بين 25 و 30% عن الأسواق لتلبية كافة احتياجات المواطنين.

وأكد المحافظ ان المعروض من السلع اكثر من المطلوب فى الأسواق، مشيرا الى أن جميع المنافذ والمعارض تتسابق على التخفيضات مما حقق استقرار كبير في الأسعار، وهو مامنح فرصة كبيرة للمواطنين للمفاضلة بين أسعار المنتجات لشراء احتياجاتهم الأساسية لاستقبال الشهر الكريم.



وأكد المحافظ أنه تم تشكيل غرف عمليات لمتابعة حالة الأسواق واستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل فوري ومحاسبة المخالفين، والتأكد من توافر السلع بكميات كافية في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلًا رمضان.



من جانبه أضاف الدكتور محمد الفيومي رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية أن الغرفة رفعت درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان بالمشاركة في معارض أهلا رمضان التي تنظمها الغرفة ومجالس المدن بأنحاء المحافظة ، مشيرا أنه الاتفاق مع عدد من المحلات التجارية والمولات الكبرى بمختلف المدن والقرى لتقديم منتجات رمضان بنسبة خصم معارض أهلا رمضان كما يتم التنسيق مع بعض المبادرات الشبابية لتوفير سيارات متنقلة بالسلع الغذائية لمختلف القرى الأكثر احتياجا.



وأوضح أن الغرفة تعمل بشكل دائم ومستمر لقياس حالة السوق بجميع مناطق وأحياء المحافظة حيث شكل مجلس إدارة الغرفة غرفة عمليات لمتابعة حالة الأسواق بالتعاون مع مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية وكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حيث تقوم هذه اللجنة بالتعاون مع كافة الأجهزة خاصة جهاز حماية المستهلك بإعداد تقرير يومى عن حالة الأسواق وإرسالها لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة واتحاد الغرف التجارية.