كيفية العناية بالسيارة الجديدة

بالرغم من التقدم التقني الهائل في صناعة السيارات، إلا أن السيارات الجديدة تتطلب عناية كبيرة، خاصة خلال فترة التشغيل الأولية و هو ما يعرف بفترة التليين لأنها تعتبر بمثابة فترة كتابة شهادة ميلاد السيارة الجديدة .

و في هذا السياق نعرض عليكم نصائح خبراء السيارات حول الطرح التي يجب اتباعها في مرحلة التشغيل الأولية للسيارات الجديدة من 500 كيلو متر حتي 1000 كيلو متر .

نصائح هامة يجب اتباعها عند شراء سيارة جديدة :

1– الحرص على عدم الضغط المبالغ فيه على دواسة البنزين، وعدم القيادة على سرعات عالية.

2– الحفاظ على معدل دوران السيارة Revs، لأقل من 3000 آلاف دورة في الدقيقة.

3– اشار الخبراء إلى أن الإطارات الجديدة تحتاج أيضاً إلى السير مسافة حوالي 150 كيلومتر حتى تلتصق على الطريق بشكل كامل، ويرجع السبب فى ذلك إلى أن مطاط الإطارات يكون مزودًا بشحم عازل يساعد على فصل الإطار عن قالب التشكيل أثناء عملية الإنتاج.

4– تتطلب الفرامل الجديدة أيضاً بعض الوقت حتى تعمل بكامل طاقتها، فلابد أن يتم تليين بطانات وأقراص الفرامل لبعض الوقت.

5– يجب متابعة فحص الإطارات بحثا عن أية أضرار، كما ينبغي أيضا ضبط ضغط هواء الإطارات.

6– شدد الخبراء على ضرورة الحرص على إجراء أول عملية تغيير للزيت بشكل مبكر، ولقد قدر بعض الخبراء بتغيير الزيت بعد قطع 1000 كم، وذلك لإبعاد الجزيئات المعدنية المتآكلة.