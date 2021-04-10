عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيفية العناية بالسيارة الجديدة

نصائح هامة يجب اتباعها عند شراء سيارة جديدة

سيارة جديدة
سيارة جديدة

بالرغم من التقدم التقني الهائل في صناعة السيارات، إلا أن السيارات الجديدة تتطلب عناية كبيرة، خاصة خلال فترة التشغيل الأولية و هو ما يعرف بفترة التليين لأنها تعتبر بمثابة فترة كتابة شهادة ميلاد السيارة الجديدة .

و في هذا السياق نعرض عليكم نصائح خبراء السيارات حول الطرح التي يجب اتباعها في مرحلة التشغيل الأولية للسيارات الجديدة من 500 كيلو متر حتي 1000 كيلو متر .

نصائح هامة يجب اتباعها عند شراء سيارة جديدة : 

1– الحرص على عدم الضغط المبالغ فيه على دواسة البنزين، وعدم القيادة على سرعات عالية.

2– الحفاظ على معدل دوران السيارة Revs، لأقل من 3000 آلاف دورة في الدقيقة.

3– اشار الخبراء إلى أن الإطارات الجديدة تحتاج أيضاً إلى السير مسافة حوالي 150 كيلومتر حتى تلتصق على الطريق بشكل كامل، ويرجع السبب فى ذلك إلى أن مطاط الإطارات يكون مزودًا بشحم عازل يساعد على فصل الإطار عن قالب التشكيل أثناء عملية الإنتاج.

4– تتطلب الفرامل الجديدة أيضاً بعض الوقت حتى تعمل بكامل طاقتها، فلابد أن يتم تليين بطانات وأقراص الفرامل لبعض الوقت.

5– يجب متابعة فحص الإطارات بحثا عن أية أضرار، كما ينبغي أيضا ضبط ضغط هواء الإطارات.

6– شدد الخبراء على ضرورة الحرص على إجراء أول عملية تغيير للزيت بشكل مبكر، ولقد قدر بعض الخبراء بتغيير الزيت بعد قطع 1000 كم، وذلك لإبعاد الجزيئات المعدنية المتآكلة.

 

اخبار السيارات أسعار السيارات سيارات جديدة عناية بالسيارة تليين

موضوعات متعلقة

تعرف على تفضيلات المستهلك عند شراء سيارة جديدة

دعاء ركوب سيارة جديدة

ترشيحاتنا

بتوقيع طارق شوقي .. خطاب عاجل من التعليم يحسم جدل بروفات امتحانات الثانوية العامة

البرلمان العربي يدين هجوم الحوثيين على خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية

الرئيس التونسي في مصر| محللون: الزيارة تحمل الكثير من الملفات المهمة أبرزها ليبيا وسد النهضة

نصائح هامة يجب اتباعها عند شراء سيارة جديدة

البرلمان العربي: السعودية تمثل عمق استراتيجي للأمن القومي العربي

قفزة ملحوظة في أعداد المصابين.. البرازيل تسجل 3693 وفاة جديدة بفيروس كورونا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

قفلوا الشارع بأقماع ووقفوا العربيات.. ضبط 4 أشخاص أغلقوا الطريق بـ"أرض الجولف"

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

زوجة خالد النبوي تطلب الدعاء عبر فيسبوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ما بين الصغر والكبر لاعبون كره قدم يتألقون

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

المزيد