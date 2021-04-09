عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب الترجي: تعودنا على اتهامات أندية مصر.. ونلعب للفوز دائما

صدى البلد

قال مجدي تراوي، المدرب المساعد بالترجي التونسي، إن هدف فريقه في مباراته أمام مولودية الجزائر، غدا السبت؛ هو الحفاظ على صدارة مجموعته بدوري أبطال إفريقيا.
 

وأشار تراوي، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إلى أن الترجي لن يجازف بإشراك اللاعبين المهددين بالحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.
 

وأضاف: "الترجي سيلعب من أجل ضمان الصدارة، ما قد ييسر مشواره في دور الثمانية، تحدثنا مع جميع اللاعبين، وهدفنا أن نكون في المرتبة الأولى، ما يسمح لنا بمواجهة أحد فرق المركز الثاني بباقي المجموعات".
 

وحول الجدل المثار بشأن احتمال التساهل في المباراة ما قد يهدد فرص الزمالك المصري في الترشح، قال تراوي: "ما يتم إثارته في مصر؛ أمر تعودنا عليه خلال مواجهاتنا مع الفرق المصرية، لكن يتعين علينا التركيز على مباراتنا في الملعب".
 

وضمن “الترجي”، المتصدر بـ10 نقاط، تأهله بالفعل، إلى دور الثمانية، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، لكن مولودية الجزائر، الذي يحتل المركز الثاني بـ8 نقاط، سيكون بحاجة إلى نقطة التعادل على الأقل؛ لضمان التأهل مع الترجي.

 

وفي نفس المجموعة لا يملك الزمالك المصري صاحب المركز الثالث بـ5 نقاط، خيارا آخر سوى الفوز على تونجيت السنغالي متذيل الترتيب برصيد 4 نقاط، على أمل أن يحقق الترجي الفوز على مولودية الجزائر، حتى يخطف البطاقة الثانية للتأهل.


وتابع تراوي: “الغيابات المرتقبة في مباراة الغد ستشمل الإيفواري سيدريك غبو، والجزائري إلياس الشتي، إلى جانب إمكانية غياب الثلاثي ”حمدي النقاز وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان" المهددين بالحصول على البطاقة الصفراء الثالثة".


وواصل المدرب المساعد للترجي: "لا يمكننا المجازفة بهم، ثم نفتقدهم في مباراة مهمة في دور الثمانية".
 

وأردف: "الترجي سيسعى للفوز مثل كل المباريات التي يخوضها في رادس، لكن لا يمكن التكهن بسير المباراة، يمكن أن نكون البادئين بالتسجيل، كما يمكن أن نقبل أهدافا".


وختم تراوي تصريحاته: "هدفنا في النهاية هو البقاء في المرتبة الأولى، ونتيجة التعادل أو الفوز؛ تسمح لنا بتحقيق ذلك".

الزمالك دوري ابطال افريقيا الترجي التونسي مولودية الجزائر دور المجموعات تونجيت السنغالي

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية ينصح هذه الفئة بصلاة التراويح في المنزل.. فيديو

انضمام لاعب جديد| الإصابات تواصل ضرب فريق الأهلي .. تفاصيل

84 % معدل استحواذ المصريين على تعاملات البورصة الأسبوع الماضي

راغب علامة: ماما الله يرحمها بتبعتلي رسايل دايما

مذبحة دير ياسين | وقفوا على الحياد وآثروا السلم فكانت الخيانة جزاءهم

الأهلي وسيمبا .. 70 دقيقة ضغط أهلاوي وانحصار تنزاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني يفجر مفاجأة في تشكيل الأهلي أمام سيمبا

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

تحقيقات موسعة في اتهام سائق بـ هتك عرض فتاة داخل توك توك بالهرم

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

مش هنسى لما كلمت أمى تطبطب عليها| نشوى مصطفى في رسالة مؤثرة لـ خالد النبوي

السعودية.. بيان عاجل من وزارة الموارد البشرية بشأن العمالة الوافدة

قفلوا الشارع بأقماع ووقفوا العربيات.. ضبط 4 أشخاص أغلقوا الطريق بـ"أرض الجولف"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

د.وليد السويدي يكتب: سراب التوفير في الاستشارات

المزيد