مدرب الترجي: تعودنا على اتهامات أندية مصر.. ونلعب للفوز دائما

قال مجدي تراوي، المدرب المساعد بالترجي التونسي، إن هدف فريقه في مباراته أمام مولودية الجزائر، غدا السبت؛ هو الحفاظ على صدارة مجموعته بدوري أبطال إفريقيا.



وأشار تراوي، في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إلى أن الترجي لن يجازف بإشراك اللاعبين المهددين بالحصول على البطاقة الصفراء الثالثة.



وأضاف: "الترجي سيلعب من أجل ضمان الصدارة، ما قد ييسر مشواره في دور الثمانية، تحدثنا مع جميع اللاعبين، وهدفنا أن نكون في المرتبة الأولى، ما يسمح لنا بمواجهة أحد فرق المركز الثاني بباقي المجموعات".



وحول الجدل المثار بشأن احتمال التساهل في المباراة ما قد يهدد فرص الزمالك المصري في الترشح، قال تراوي: "ما يتم إثارته في مصر؛ أمر تعودنا عليه خلال مواجهاتنا مع الفرق المصرية، لكن يتعين علينا التركيز على مباراتنا في الملعب".



وضمن “الترجي”، المتصدر بـ10 نقاط، تأهله بالفعل، إلى دور الثمانية، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، لكن مولودية الجزائر، الذي يحتل المركز الثاني بـ8 نقاط، سيكون بحاجة إلى نقطة التعادل على الأقل؛ لضمان التأهل مع الترجي.

وفي نفس المجموعة لا يملك الزمالك المصري صاحب المركز الثالث بـ5 نقاط، خيارا آخر سوى الفوز على تونجيت السنغالي متذيل الترتيب برصيد 4 نقاط، على أمل أن يحقق الترجي الفوز على مولودية الجزائر، حتى يخطف البطاقة الثانية للتأهل.



وتابع تراوي: “الغيابات المرتقبة في مباراة الغد ستشمل الإيفواري سيدريك غبو، والجزائري إلياس الشتي، إلى جانب إمكانية غياب الثلاثي ”حمدي النقاز وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان" المهددين بالحصول على البطاقة الصفراء الثالثة".



وواصل المدرب المساعد للترجي: "لا يمكننا المجازفة بهم، ثم نفتقدهم في مباراة مهمة في دور الثمانية".



وأردف: "الترجي سيسعى للفوز مثل كل المباريات التي يخوضها في رادس، لكن لا يمكن التكهن بسير المباراة، يمكن أن نكون البادئين بالتسجيل، كما يمكن أن نقبل أهدافا".



وختم تراوي تصريحاته: "هدفنا في النهاية هو البقاء في المرتبة الأولى، ونتيجة التعادل أو الفوز؛ تسمح لنا بتحقيق ذلك".