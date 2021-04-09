راغب علامة: ماما الله يرحمها بتبعتلي رسايل دايما

أكد المطرب اللبناني راغب علامة، أنه يتلقى رسائل من والدته المتوفاة وذلك خلال الأحلام، مؤكدا أنه يؤمن كثيرا بالأحلام.



وأضاف علامة، في حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، إنه يصدق الأحلام، مشيرا إلى أن والدته أرسلت له رسائل من قبل، مضيفا أنه :"ماما الله يرحمها بتبعتلي رسائل دايما".



وتابع أنه لم يندم على شيء مطلقاً في حياته سوى عدم استماعه لآراء من حولي والمقربين منى بفترة من الفترات ممن نصحوني، بعدم الانجراف وراء قلبي الذي أدخلني بعلاقة عاطفية تسببت في أزمات كثيرة لي.



وأكمل أن هذه الشخصية كان وراءها ارتباطات سياسية بدائرتها، وتلقيت تهديدات بالقتل خلال تلك الفترة أثناء ارتباطى بها.



