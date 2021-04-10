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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الأوقاف: لن يسمح بدخول الأطفال المساجد في رمضان.. فيديو

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، إنه تم غلق مسجد في محافظة الفيوم لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

 

وأضاف "جمعه"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "اعلنا شروط وضوابط فتح المساجد في رمضان، ومنها غلق دورات المياه والأضرحة وعلامات التباعد، والالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة"، موضحا: "أنه سيتم التعامل بمنتهي الحزم بما لا يؤثر علي صحة العامة".


وأشار: " لن يسمح بدخول الأطفال إلى المساجد في رمضان حتى لا يتسببوا في نقل كورونا"، متابعا: "المصلين اللي مش هيلبسوا كمامات هم اللي ممكن يتسببوا في غلق المساجد".

 

وأكد: "إذا لم يلتزم الناس في أي مسجد بالإجراءات سوف يتم غلق المسجد فورا"، لافتا: "تم تحديد مدة صلاة التراويح على أنها تكون في حدود نصف ساعة".
 

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