فرحة في صفوف المسلمين عقب إعادة افتتاح مسجد بانتان بباريس..فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية لقطات يظهر من خلالها فرحة كبيرة في صفوف المصلين الذين توافدوا على مسجد بانتان بضاحية سان دونيه الباريسية والذي أعاد فتح أبوابه بعد غلقه على خلفية مقتل المدرّس صامويل باتي الذي قتل على يد جهادي.

وتمّ تعيين رئيس وإمام جديدين لمسجد بانتان تنفيدا لشرطين وضعتهما السلطات الفرنسية.

وكانت الحكومة قد حمّلت القيّمين على المسجد مسؤولية نشر فيديو على موقع فيسبوك يحرض فيه أحد أولياء التلاميذ ضد صامويل باتي، أستاذ التاريخ والجغرافيا الذي قتل على يد مهاجر من اصول شيشانية يبلغ من العمر 18 عاما، بسبب عرضه رسوما كاريكاتورية للنبي محمّد أمام تلامذته.