تشكيل ليفربول المتوقع أمام أستون فيلا بالدوري الإنجليزي

صلاح أساسيا

يواجه فريق ليفربول مع نظيرة فريق أستون فيلا عصر اليوم السبت، على ملعب الأنفيلد، وذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت السعودية وتذاع حصريا على BEIN SPORTS 1 HD PREMIUM.

حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: كاباك، فيليبس، روبرتسون، أرنولد

خط الوسط: فابينو، فينالدوم، تياجو ألكانتارا

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، جوتا

ويحتل ليفربول حاليًا المركز السابع برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد أستون فيلا في المركز التاسع برصيد 44 نقطة.