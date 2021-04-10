مواعيد أهم مباريات اليوم السبت 10 - 4 - 2021 .. والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت 10 - 4 - 2021 العديد من المواجهات المثيرة في دوري أبطال أفريقيا والدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك Xتونجيث – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 6

الترجي التونسى Xمولودية الجزائر – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 4

الوداد المغربى X بيترو أتلتيكو – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 4

حوريا X كايزرشيفز – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 6



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي X ليدز يونايتد – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ليفربول X أستون فيلا – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium

كريستال بالاس X تشيلسي – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

خيتافي X قاديش – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو X ديبورتيفو ألافيس – الساعة الرابعة والربع على قناة beIN Sports HD 1

إيبار X ليفانتي – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد X برشلونة – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

سبيزيا X كروتوني – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 3

أودينيزي X تورينو – الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة

بايرن ميونخ X يونيون برلين – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 4

آينتراخت فرانكفورت X فولفسبورج – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 9

هيرتا برلين X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 8

فيردر بريمن X لايبزيج – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 7

شتوتجارت X بوروسيا دورتموند – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودى

الفيصلي X الفتح – الساعة السادسة مساء على قناة KSA Sports 2 HD

الباطن X الشباب – الساعة السادسة مساء على قناة KSA Sports 1 HD

الاتفاق X القادسية – الساعة السابعة والربع مساء على قناة KSA Sports 1 HD