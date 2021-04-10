عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد أهم مباريات اليوم السبت 10 - 4 - 2021 .. والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم السبت 10 - 4 - 2021 العديد من المواجهات المثيرة في دوري أبطال أفريقيا والدوري الإنجليزي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة  
الزمالك     Xتونجيث – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 6

الترجي التونسى  Xمولودية الجزائر – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 4

الوداد المغربى   X  بيترو أتلتيكو – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 4

حوريا    X كايزرشيفز – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 6


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
مانشستر سيتي   X  ليدز يونايتد – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium                      

ليفربول X أستون فيلا – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium                          

كريستال بالاس    X تشيلسي – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium                

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
خيتافي X قاديش – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيك بيلباو X ديبورتيفو ألافيس – الساعة الرابعة والربع على قناة beIN Sports HD 1

إيبار  X ليفانتي – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1

ريال مدريد  X برشلونة – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة  
سبيزيا X  كروتوني – الساعة الثالثة عصرا على قناة        beIN Sports HD 3

أودينيزي  X  تورينو – الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
بايرن ميونخ X  يونيون برلين – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 4

آينتراخت فرانكفورت   X فولفسبورج – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 9

هيرتا برلين   X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 8

فيردر بريمن X  لايبزيج – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 7

شتوتجارت  X بوروسيا دورتموند – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات الدوري السعودى
الفيصلي   X   الفتح  – الساعة السادسة مساء على قناة KSA Sports 2 HD

الباطن  X  الشباب – الساعة السادسة مساء على قناة  KSA Sports 1 HD  

الاتفاق X  القادسية – الساعة السابعة والربع مساء على قناة KSA Sports 1 HD

ترشيحاتنا

الهند تطرح سيارة جديدة مستوحاه من تويوتا و مرسيدس G-CLASS .. صور

كيف عنونت الصحافة الإسبانية على كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

هل أصبح شهر أبريل مصدر تشاؤم للنجم خالد النبوي

1000 سلامة عليك يا غالي ... نجلاء بدر توجه رسالة دعم لـ خالد النبوي

تقوم لنا بألف سلامة.. لقاء الخميسي تطلب الدعاء للنجم خالد النبوي

بتوقيع طارق شوقي .. خطاب عاجل من التعليم يحسم جدل بروفات امتحانات الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

13 حالة لإخلاء شقق الإيجار القديم.. وزيادة الأجرة 200% في هذه الحالة

راغب علامة يعترف بحبه لـ وفاء الكيلاني على الهواء.. والأخيرة تصدمه

بسبب التفويت.. قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الترجي ومولودية الجزائر

تعبان جدا.. منة فضالي تكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

هل يعرف الميت أخبار الأحياء ؟.. 13 حقيقة لا يعرفها الكثيرون

أمريكا تعلن رفضها أي إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة وقلقها بسبب تيجراي

زوجة خالد النبوي تطلب الدعاء عبر فيسبوك

قرار جمهوري بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

شاهدة على العصر .. من العجلات الحربية إلى العربات الملكية.. المركبات جزء من تاريخ مصر

أشهر 5 سيارات SUV في مصر موديل 2021 .. بالأسعار

نظام دايت فى رمضان لإنقاص 5 كيلو فى الأسبوع الأول

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: ما بين الصغر والكبر لاعبون كره قدم يتألقون

إيمان محمد زين العابدين تكتب: في عالم السوشيال ميديا

نادية مصطفى تكتب: لسنا عالة

هنا فايد تكتب: المفتاح السحري

أحمد فريد يكتب: 25 سر من أسرار الفضاء (2)

عمر الغنيمى يكتب: موكب المومياوات الملكية.. دلالات حدث هزّ العالم

المزيد