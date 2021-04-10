مواعيد أهم مباريات اليوم السبت 10 - 4 - 2021 .. والقنوات الناقلة
تقام اليوم السبت 10 - 4 - 2021 العديد من المواجهات المثيرة في دوري أبطال أفريقيا والدوري الإنجليزي.
مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة
الزمالك Xتونجيث – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 6
الترجي التونسى Xمولودية الجزائر – الساعة السادسة مساء على قناة beIN Sports HD 4
الوداد المغربى X بيترو أتلتيكو – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 4
حوريا X كايزرشيفز – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي X ليدز يونايتد – الساعة الواحدة والنصف ظهرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
ليفربول X أستون فيلا – الساعة الرابعة عصرا على قناة beIN Sports 2 HD Premium
كريستال بالاس X تشيلسي – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
خيتافي X قاديش – الساعة السابعة مساء على قناة beIN Sports HD 1
أتلتيك بيلباو X ديبورتيفو ألافيس – الساعة الرابعة والربع على قناة beIN Sports HD 1
إيبار X ليفانتي – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1
ريال مدريد X برشلونة – الساعة التاسعة مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
سبيزيا X كروتوني – الساعة الثالثة عصرا على قناة beIN Sports HD 3
أودينيزي X تورينو – الساعة التاسعة إلا ربع مساء على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
بايرن ميونخ X يونيون برلين – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 4
آينتراخت فرانكفورت X فولفسبورج – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 9
هيرتا برلين X بوروسيا مونشنجلادباخ – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 8
فيردر بريمن X لايبزيج – الساعة الثالثة والنصف عصرا على قناة beIN Sports HD 7
شتوتجارت X بوروسيا دورتموند – الساعة السادسة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري السعودى
الفيصلي X الفتح – الساعة السادسة مساء على قناة KSA Sports 2 HD
الباطن X الشباب – الساعة السادسة مساء على قناة KSA Sports 1 HD
الاتفاق X القادسية – الساعة السابعة والربع مساء على قناة KSA Sports 1 HD