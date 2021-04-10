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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

باستخدام الأوزان .. تمارين رياضية لتقوية العضلات وشد الجسم ..شاهد

تمارين رياضية
تمارين رياضية

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم السبت 10 أبريل 2021 ، تمارين رياضية باستخدام الأوزان الخفيفة ، و المفيدة لتقوية عضلات الجسم للتخلص من مشكلات آلام الظهر والدهون الموجودة في منطقة البطن والجسم والحفاظ على تناسق شكل الجسم.

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وقالت "فالنتينا"، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، لافتة إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.

وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، موضحة أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

تمارين رياضية اخبار التوك شو تمارين الأوزان تقوية العضلات

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