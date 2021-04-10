التضامن تخصص ٥٧٠ مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة.. نواب: نستهدف إدراجهم بمظلة الحماية الإجتماعية.. وتوفير مصدر دخل ثابت لهم أمر ضروري

برلمانية تطالب بإلحاق العمالة غير المنتظمة بمصانع ومشروعات الدولة

برلماني: توجيه 570 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة يوضح إستمرارية دعم القيادة السياسية لهذه الفئة

برلمانية: الدولة وفرت مليارات الجنيهات لدعم العمالة غير المنتظمة فور بدء أزمة كورونا



أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أن مذكرة التفاهم التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تضمنت تخصيص 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بدعم هذه العمالة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.



وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن المساعدات التي تقدمها مذكرة التفاهم بين التضامن والتخطيط تشمل توفير التدريب وفرص عمل لائقة من خلال وحدات التدريب والتوظيف التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتأسيس وتشغيل وحدات إنتاجية، بما يسهم في عمل سلاسل قيمة في المنتجات الحيوانية والغذائية والبيئية، منح قروض دوارة للمشروعات الحرفية والتجارية، وهو ما يوفر الآف من فرص العمل لهذه الفئات، مشيرة الي أن هذه المساعدات ستستفيد من نموذج "مبادرة فرصة" التي اطلقتها مؤخرا وزارة التضامن الاجتماعي للتخفيف من حدة الفقر، حيث تستهدف دعم 50 الف شخص 50% منهم شباب و30% من النساء و5% من ذوي الاعاقة. و15% من الفئات الأخرى.



وأضافت القباج أنه جاري التعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في إنشاء أول قاعدة بيانات مصنفة عن العمالة غير المنتظمة، والتي يقدر عددها بمصر بنحو 11.8 مليون عامل وعاملة يتركزون في قطاعات النقل، المقاولات، الزراعة، الصيد، المخابز، الباعة الجائلين، فضلا عن العاملين في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يمثل حجم إنتاج القطاع غير المنظم بنحو 40% من حجم الاقتصاد القومي.

وحول هذا الأمر أشاد نواب البرلمان بجهود القيادة السياسية في دعم هذه الفئة ومساندتهم في ظل ظروف تصنف من أصعب الأوقات التي مرت عليهم، مطالبين بدمجهم في المشروعات القومية للدولة.



في البداية أشادت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، بقرار وزارة التضامن بتخصيص 570 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة والذي بدأ بتوجيهات من الرئيس السيسي فور مواجهة مصر لأزمة كورونا، معقبة |" شئ جميل ان هذه الفئة ضمن أهتمامات الحكومة دائما ومساندتهم أمر حتمي ".

طالبت " متي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، الدولة بحصد أعداد العاملين غير المنتظمين بكل محافظة وإقامة مصانع أو منحهم مشروعات متوسطة أو صغيرة تهدف إلي إعطائهم مصدر كسب للدخل يكون بشكل مستمر وثابت وهذا هو الحل الجذري لإنهاء مشكلات هذه الفئة، معقبة " لازم نطبق مقولة لا تعطني سمكة جاهزة ولكن علمني الصيد" ويتم العمل بها من خلال تدريبهم وإلحاقهم بمصانع الدولة وفقا لنوعية مهنهم .

ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن القيادة السياسية تعمل علي قدم وساق من أجل إحداث التنمية بكافة المجالات وعلي رأسها الإقتصاد والصناعة بإعتبارهم أساس التقدم الذي يكون له مردود إيجابي ينعكس بشكل مباشر علي رفع كفاءة المستوي المعيشي للمواطنين، لذا لابد من إنهاء الملفات العالقة كهذا الملف بوضع حل نهائي له.

وتابعت النائبة، حال إلحاق هذه العمالة بمصانع الدولة أو مشروعات خاصة بهم سيتم إدراجهم تحت مظلة الحماية الإجتماعية ويتمتعون بالمزايا والحوافز التي يحصل عليها سائر المواطنين في بيئة العمل .

ومن جانبه قال النائب عبدالفتاح يحي أمين سر لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن فئة العمالة غير المنتظمة من أكثر الفئات المتضررة من جائحة كورون ولازال التأثير قائم بسبب كثرة الأعباء المعيشية علي عاتقهم، معقبا " كانوا أول ناس الريس فكر يدعهم منذ بدء الجائحة ".

طالب " يحي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، الدولة بمنح العمالة غير المنتظمة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر وذلك من أجل توفير مصدر دخل ثابت لهم يسهم في إعانتهم بشكل طويل الأمد وليس لفترة مؤقتة ومن ثم يتم حل أزمات هذه الفئة بشكل نهائي .

وناشد عضو مجلس النواب، مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال بمشاركة الدولة في دعم هذه الفئة ولا سيما في الفترة الحالية تزامنا مع حلول شهر رمضان الكريم ويليه عيد الفطر، حيث يكون ذلك من خلال منحهم إعانات نقدية أو عينية تمكنهم من تجاوز هذه الأيام.

وعن تخصيص وزارة التضامن 560 مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة، أكد النائب، أن هذا القرار من شأنه بث الطمأنينة في قلوبهم بأنم لا زالو بأولويات القيادة السياسية .

وفي سياق متصل ثمنت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات بالبرلمان، جهود القيادة السياسية في تقديم الدعم لفئة العمالة غير المنتظمة وسعيها في إدراجها بمظلة الحماية الإجتماعية وذلك لكونهم يشكلون نسبة كبيرة من المشتغلين بالأعمال اليومية من مقاولات وزراعة وصناعات حرفية صغيرة.

وطالبت " أبوالسعد" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بضرورة إستغلال طاقات وخبرات هذه العمالة بدمجهم في المشروعات القومية للدولة أو من خلال رصد العدد الحقيقي لهؤلاء العمال بكل محافظة ومنح كل مجموعة متخصصة في حرفة ما مشروع واحد، معقبة " ده هيساهم أكتر في دعمهم وفي تقدم الحرفة ذاتها أيضا أي ضربة مزدوجة".

ولفتت عضو مجلس النواب، إلي أن الدولة أنفقت مليارات الجنيه لدعم هذه الفئة ببداية الجائحة ومن ثم يستوجب علينا تدبير باب رزق ثابت يكون مضمون الإستمرارية ومن ثم سيتم توجيه هذه الأموال لصالح ملف أخر يستحق الدعم .

واشارت الي ان الوزارة لديها بالفعل بيانات اكثر من 2.1 مليون من العمالة غير المنتظمة ممن صرفت لهم بالفعل مساعدات عاجلة بقيمة 500 جنيه على 6 دفعات كان اخرها خلال شهر مارس 2021 نظرا لتضرر هذه الفئة من فقد الدخل بسبب تداعيات فيروس كورونا. مشيرة الي انه بجانب هذا فقد استفادت العمالة غير المنتظمة أيضا من العديد من المبادرات والجهود التي قامت بها الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم هذه الفئة اقتصاديا.



وحول النطاق الجغرافي والفئات المستهدفة أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي ان النطاق الجغرافي لمذكرة التفاهم يغطي 16 محافظة تعد الأكثر تركزا للعمالة غير المنتظمة وسيبدا تقديم المساعدات علي مرحلتين:

• المرحلة الأولـى: تغطي (5) محافظات الأكثر تركزا للعمالة غير المنتظمة وفقا لقاعدة البيانات.

• المرحلة الثانية: تعميم المبادرة على باقي المحافظات المستهدفة ( 11 محافظة).



وقالت إن فريق عمل المبادرة الجديدة سيتابع احتياجات المستفيدين من مساعدات المبادرة ورصد أية متغيرات حيث سيتم اعداد تقرير كل ثلاثة أشهر عن إنجازات المبادرة والتي سيتعاون في تنفيذها بجانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والقوى العاملة بالإضافة إلي هيئة الرقابة الإدارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وعدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات القطاع الخاص وهيئات ومؤسسات دولية علي رأسها منظمة العمل الدولية ومنظمة كير.



واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالاشادة بجهود الدكتورة هالة السعيد ودعمها مما سيسهم في سرعة تنفيذ المبادرة التي توفر مرحلتها الأولي مساعدات وفرص عمل لأكثر من 30 الف أسرة.

