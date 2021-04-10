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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اللبنانية أنجيلا مراد تنضم لـ«لجنة تحكيم» مهرجانين سينمائيين

اللبنانية أنجيلا
اللبنانية أنجيلا مراد

اختيرت المخرجة اللبنانية أنجيلا مراد للمشاركة في لجنة تحكيم مهرجانات سينمائية عالمية Nawada International Film Festival، ومهرجان خاص بالأفلام القصيرة.


ويعد Roshani International Short Film Festival أحد المسابقات العالمية في الهند في نسخة العام ٢٠٢١.

وعلقت إدارة المهرجان عن اختيار أنجيلا بأنهم فخورين لأنضمامها إلى لجنة التحكيم. وقد أحدث فيلم أنجيلا مراد "تاء التأنيث Feminization" ضجة كبيرة عند عرض البرومو الخاصة به عبر مواقع التواصل.

يروي الفيلم قصة أمل، البالغة من العمر 28 عامًا، والتي تمر بفترة عاطفية صعبة. تحمل وهي عزباء.  بعد 8 سنوات من إجهاض طفلها، كل ما تطلبه اليوم هو حق النسيان. تلتقي ماجد، فتى يبلغ من العمر 8 سنوات مكتوم القيد، ويحاول ماجد بيع زهرة حمراء لأمل، وعندها يفتح شرخًا بين "الذاكرة" و "البراءة".

السينما بالنسبة لأنجيلا وسيلة لطرح المشاكل، تطرح المشاكل للبحث عن الحل. وتؤكد المخرجة الشابة أهمية إيصال أصوات المهمشين من خلال السينما. 

ويتناول الفيلم قضية الأم العزباء في مجتمع ذكوري بالإضافة إلى الإجهاض وقضية الاطفال مكتومي القيد وحق الطِّفل في التعليم، والعنف والقهر اللذين يتعرض لهما النساء والأطفال نتيجة الفقر. 

تاء التأنيث، كتابة وإخراج أنجيلا مراد واستعانت المخرجة بعدد من الممثلين غير المحترفين في فيلمها، كما ظهرت في دور رئيسي وجسّدت شخصية "أمل" ولم تقوم فقط بتأدية الدور، بل قامت بتجسيد الشخصية تمامًا بكل تفاصيلها ومشاعرها. 

ولفت الأنظار وسرق القلوب الطفل المشرّد «ماجد» الذي قام بدوره الطفل احمد كازان. وألين الشامي تميزت بشخصية «زينب» التي قدمتها بالفيلم ببراعة كبيرة، من جهة أخرى سيبدأ الفيلم جولاته في عدد من المهرجانات العالمية.

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