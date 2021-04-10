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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

101 بحث ومحاضرة.. جامعة عين شمس تختتم فعاليات مؤتمر جامعات الجيل الرابع بين الواقع والطموحات

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

اعرب الدكتورمحمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بالنجاح الذي حققه المؤتمر العلمي التاسع للجامعة والذي حمل عنوان "الجيل الرابع من الجامعات بين الواقع والطموحات"؛ وذلك برغم الصعاب الموجودة حاليا والمتمثلة في انتشار فيروس كوفيد 19، مؤكداً  ان هذا النجاح لهو خير دليل علي قدرة الجامعة على التعامل والتغلب علي الصعاب والمشاكل التي يعيشها العالم بأسره.

 

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كما اوضح الدكتور ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ونائب رئيس المؤتمر ان المؤتمر قد شهد خلال الأيام الثلاثة الماضية اقبالا كبيرا، حيث بلغ عدد المتحدثين بالمؤتمر ١٧٠ متحدث من ٢٠ دولة خلال ٢٨ جلسة علمية، ١٠١ محاضرة واكتر من ١٢٠٠٠ مشاهد عبر الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ، مشيرا انه سيجري بدءا من الآن الاعداد للمؤتمر العلمي العاشر للجامعة، موجها الشكر لكل من ساهم في انجاح المؤتمر.

 

جاء ذلك خلال حفل ختام المؤتمر  والذي اقيم بالحرم الرئيسي للجامعة أمام قصر الزعفران بحضور ا.د. محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق ورئيس الجامعة السابق، ا.د. صالح هاشم رئيس اتحاد الجامعات العربية ورئيس الجامعة السابق، السادة عمداء ووكلاء الكليات. 
احيت الحفل النجمة ريهام عبد الحكيم، حيث شدت بمجموعة متنوعة من الاغنيات.


جدير بالذكر ان المؤتمر العلمي التاسع لجامعة عين شمس والذي حمل عنوان "جامعات الجيل الرابع بين الواقع والطموحات اقيم تحت رعاية ا.د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وبرئاسة ا.د. محمود المتينى رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر، ا.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا.د. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ا.د. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في الفترة من ٦ الي ٨ ابريل الجاري وتضمن عدة جلسات بقطاعات التعليم والطلاب، الإبداع والابتكار، العلوم الأساسية، الهندسة والعلوم التكنولوجية،  العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية، وقطاع العلوم الطبية.


كما شهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ندوة بعنوان المومياوات الملكية حاضر بها ا.د. خالد العناني وزير الآثار والسياحة، ا.د. ممدوح الدماطي عميد كلية الآثار بالجامعة ووزير الآثار السابق، ا.د. محمد ابراهيم وزير الآثار السابق.

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