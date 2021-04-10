أستاذ فيروسات: الموجة الثالثة من كورونا بدأت في صعيد مصر

أشد فتكا من الموجات السابقة

قال الدكتور أحمد شاهين، أستاذ علم الفيروسات والمناعة بجامعة الزقازيق، إن الموجة الثالثة من فيروس كورونا ستكون أشد فتكا مما سبق، فلذلك يجب على كل مواطن أن يلتزم بالإجراءات الاحترازية وارتداء كمامة أو أكثر من قناع، والحرص على التباعد الاجتماعي.

وأضاف أستاذ علم الفيروسات والمناعة، أثناء استضافته فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، أنه يوجد استهتار من المواطنين وعدم التزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، لذا نشهد زيادة في أعداد الإصابات اليومية لفيروس كورونا.

وتابع: "محدش بقا مستمر على ارتداء الكمامة سوى قليل من الأشخاص، وذلك بالرغم من حدة الموجة الثالثة لهذا الفيروس اللعين".

وأكد أنه بالفعل هناك زيادة في أعداد الإصابات في صعيد مصر، وذلك يعود إلى اختلاف درجات الحرارة والتقلبات الجوية في الأيام الماضية، مشيرا إلى أن الهواء البارد يكون محملا بالفيروس مقارنة بالهواء الساخن ومن هنا يفقد الجسم مناعته وتزيد قابلية الإنسان للفيروسات، ومنها فيروس كورونا.

وأوضح أن بعض الدول الغربية اتبعت نظام الصيام الدسم، وذلك بعد اكتشاف أن مناعة الجسم تزيد في شهر رمضان.

ونصح المواطنين بتناول طعام متوازن في شهر رمضان، يشمل الفواكه والخضراوات والبلح واللحوم.