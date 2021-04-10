فيديو جراف.. زيادة الأجرة 200%.. حالات إخلاء شقق الإيجار القديم

تجددت المطالبات بتعديل قانون الإيجار القديم مرة أخرى، مع بداية فصل تشريعي جديد، وسط آمال بتشريع تعديلات تحافظ على حقوق المالك والمستأجر.



وقضت المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء الماضي، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما تضمنته من استمرار عقد الإيجار القديم لغير الأشخاص الوارد بيانهم حصرا في الفقرة الأولى من تلك المادة والمعروفة بـ"توريث شقة الإيجار القديم" .



على صعيد آخر، حددت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ الحالات القانونية لإخلاء شقق الإيجار القديم.

ولمزيد من التفاصيل حول حالات إخلاء شقق الإيجار القديم، شاهد الفيديو جراف التالى.