شوط أول.. ليدز يونايتد يتقدم أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف

انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق ليدز يونايتد على مانشستر سيتي بنتيجة هدف دون رد في المباراة المقامة حاليا على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

سجل هدف فريق ليدز يونايتد ستيوارت دالاس في الدقيقة 42، ويبدو أن الفريق سيعاني بعد طرد ليام كوبر في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول.



وجاء تشكيل مانشستر سيتي في مواجهة ليدز يونايتد بـ الدورى الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: كانسيلو- ستونز- أكي- ميندي

الوسط: فيرناندينيو- زينشينكو- بيرناردو- توريس

الهجوم: سترلينج- جيسوس



ويجلس على مقاعد البدلاء: ستيفن، ووكر، دياز، جوندوجان، رودريجو، دي بروين، رياض محرز، فودين، جارسيا.



مانشستر سيتي يدخل المباراة متربعا على قمة الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، بينما يحتل ليدز المركز الـ 11 برصيد 42 نقطة.

ويحتاج مانشستر سيتي لـ 11 نقطة كحد أقصى من مبارياته السبع المتبقية في الدوري للتتويج باللقب.