سعفان والمتيني يكرمان 10 سيدات مثاليات بجامعة عين شمس

في احتفالية "يوم المرأة " بجامعة عين شمس

كرم محمد سعفان وزير القوى العاملة ، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس 10 سيدات فى الاحتفالية التى نظمتها الجامعة احتفالا بالمرأة المصرية بعنوان " المرأة المصرية فى عصرها الذهبي " .

كما أهدى رئيس الجامعة الوزير ، درع الجامعة ، وذلك تكريما له على الدور الذى يقوم به فى دعم الجامعة في جميع الأعمال ومشاركته الفعالة فى الاحتفالات التى تقوم بها الجامعة .

وتضمنت قائمة المكرمين : الدكتورة إلهام حنفي من المجلس القومي للمراة ، وفوزية حامد حسن الأم المثالية التى كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وفاطمة إبراهيم عبده عوض الشهيرة بـ ( أم هشام ) ترعي 3 أبناء من ذوى الهمم .

كما تم تكريم زوجات شهداء حادثة قطار سوهاج وهم شادية عطية عبادي زوجة الشهيد مصطفي زاهر ، وسميرة محمود عبد الحميد ، زوجة الشهيد عبد الحميد محمد خلف ، وفاطمة على حسن خلف ، زوجة الشهيد صابر أحمد محمد ، وهبة محمد محمود أم الشهيد إبراهيم سليمان محمد .

وتكريم النائبة آية مدني عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، وهالة القاضي رئيس نادي ليونز إيليت ، وشيماء على من المجلس القومي للمرأة ، كما امتد التكريم إلي العقيد حاتم عشماوي مدير إدارة جرائم العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية .

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