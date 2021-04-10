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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

للبناء بدون ترخيص

لا أحد فوق القانون .. وقف رئيس حي 15 مايو عن العمل

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، قراراً بإيقاف البير الفونس أسعد رئيس حي 15 مايو بمحافظة القاهرة وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة بتهمة البناء المخالف في الدقي.

وأكد اللواء محمود شعراوي ، أنه لا أحد فوق القانون وسيطبق على جميع العاملين بالإدارة المحلية ، وسيتم محاسبة المقصرين مهما كان موقعهم أو وظيفتهم طالما ثبت ارتكابهم أي مخالفات، خاصة أنه من مهام وظيفتهم هو الحفاظ على هيبة الدولة، ومنع ارتكاب المخالفات .

وشدّد وزير التنمية المحلية علي أن أي مخالف بالمحليات سيلقى جزاءه تأكيداً علي دولة القانون ومواجهة أي تجاوزات أو مخالفات بكل حسم .  

وكانت محافظة الجيزة، قد أصدرت بياناً ، مؤكدة قيام رئيس حي 15 مايو بالبناء بشكل مخالف وبدون ترخيص بأحد العقارات بحي الدقي في 16 شارع الأرنائوطي المتفرع من سليمان جوهر ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق .

البناء المخالف وزير التنمية المحلية محمود شعراوي ترخيص المحليات

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