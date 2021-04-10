لا أحد فوق القانون .. وقف رئيس حي 15 مايو عن العمل

للبناء بدون ترخيص

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، قراراً بإيقاف البير الفونس أسعد رئيس حي 15 مايو بمحافظة القاهرة وذلك لحين انتهاء التحقيقات التي تجريها معه النيابة العامة بتهمة البناء المخالف في الدقي.

وأكد اللواء محمود شعراوي ، أنه لا أحد فوق القانون وسيطبق على جميع العاملين بالإدارة المحلية ، وسيتم محاسبة المقصرين مهما كان موقعهم أو وظيفتهم طالما ثبت ارتكابهم أي مخالفات، خاصة أنه من مهام وظيفتهم هو الحفاظ على هيبة الدولة، ومنع ارتكاب المخالفات .

وشدّد وزير التنمية المحلية علي أن أي مخالف بالمحليات سيلقى جزاءه تأكيداً علي دولة القانون ومواجهة أي تجاوزات أو مخالفات بكل حسم .

وكانت محافظة الجيزة، قد أصدرت بياناً ، مؤكدة قيام رئيس حي 15 مايو بالبناء بشكل مخالف وبدون ترخيص بأحد العقارات بحي الدقي في 16 شارع الأرنائوطي المتفرع من سليمان جوهر ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق .