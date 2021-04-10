منى زكي تحاور تامر حبيب على هامش مالمو للسينما العربية

عقد مهرجان مالمو للسينما العربية اليوم السبت، ماستر كلاس مع السيناريست تامر حبيب، تحدث خلاله عن أفضل الأساليب والحيل التي تعكس القصص الخيالية على الشاشة، وحاورته النجمة منى زكي بشكل افتراضي وسط تفاعل بعض الجمهور المشارك.

كما تطرق تامر حبيب لرأيه في ورش كتابة السيناريو، أبرز المحطات في حياته، وبعض نجمات الزمن الجميل وعلى رأسهم سيدة الشاشة فاتن حمامة.

انطلقت فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية، الأسبوع الماضي وذلك خلال حفل أقيم في مبنى بلدية مالمو "رادهوسيت" وسط تدابير صحية وإجراءات احترازية مشددة، مع مشاركة إلكترونية واسعة.

وشهد الحفل الافتتاح عرض فيلم الافتتاح "الرجل الذي باع ظهره" للمخرجة التونسية كوثر بن هنية في القاعات الثلاثة لسينما بانورا بحضور ثمانية أفراد فقط في كل قاعة، وإقامة مناقشة إلكترونية مع أبطال العمل يحيى مهايني وديا ليان وسعد لوستان ومارك دي باندا، أدارها الناقد أحمد شوقي، وهو الفيلم المرشح لحائزة الأوسكار في فئة أفضل فيلم أجنبي.