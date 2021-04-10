أنشطة فنية وثقافية متنوعة بفرع ثقافة مطروح

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الفنية والثقافية اونلاين بفرع ثقافة مطروح، حيث ناقش بيت ثقافة سيوة كتاب "الرئيس" اونلاين قدمه الإذاعى محمد عمران، وتحدث من خلاله عن أهم النقاط التي يحتويها الكتاب وركز عليها الكاتب لابرازها وتوضيحها.

كما قدم بيت ثقافة سيوة مناقشة لكتاب "النحل" قدمها اونلاين يوسف جيري والذي تحدث عن هذه الحشرة العجيبة التي خصها القرأن الكريم بالذكر وأهميتها وطريقه حياتها المنظمه العجيبة، اما نادي أدب بادية الحمام فقدم أمسية شعرية للشاعر ابراهيم فضل تحدث من خلالها عن الفقد بمفهومه الواسع وهي قصيدة بدوية موزونه، كما قدم اسلام المالكي قصيدة بدوية تدور في فلك البكاء علي الاطلال والرجال الاجاويد الأحرار الذين يجيبون الصحراء.

وقدم قصر ثقافة الطفل ورشة لذوي الإحتياجات الخاصة لتعليم الأطفال استخدام الألوان المائية في التلوين بشكل بسيط وسلس وسهل، وقدم نادي أدب الطفل سلسلة من المحاضرات الأدبية للشاعر علاء ابوخلعه، تحدث من خلالها عن البحور الصافية في الشعر، كما قدم قصر ثقافة الطفل ورش فنية للموهوبين قدمتها اونلاين الفنانة هند عبدالحميد، شرحت من خلالها طريقة الرسم علي خلفيات متعدده ومختلفة الألوان، بجانب ورشة للرسم علي الزجاج قدمتها الفنانة مني شاكر، وأضحت من خلالها مراحل استخدام الرسم والألوان للتشكيل والرسم علي.