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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم صلاة التراويح في رمضان.. الإفتاء تجيب

صدى البلد

قالت دار الإفتاء، إن صلاة التراويح هي صلاة قيام الليل في رمضان وهي سنة تصلى ليلًا في رمضان بعد صلاة العشاء، وهي سنة مؤكدة للرجال والنساء.

 

واستشهدت دار الإفتاء بحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة –أي أمر ندب وترغيب– فيقول: «من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه» وقد لَقِيَ صلى الله عليه وسلم ربه والأمر على ذلك في خلافة أبى بكر وصدرًا من خلافة عمر ثم أمر عمر رضي الله عنه بالجماعة في القيام .

 

في سياق متصل قرر الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية إلغاء موكب رؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1442 هجريًا، والذى كان من المقرر أن ينطلق من أمام مسجد سيدى صالح الجعفرى، وحتى المقر الجديد للمشيخة العامة للطرق الصوفية، وذلك عصر غدا الاحد 11 إبريل وهو موعد استطلاع هلال شهر رمضان، نظرا لإلغاء الدولة التجمعات فى إطار مواجهتها لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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