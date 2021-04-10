مصطفى محمد يقود هجوم جالاتا سراي أمام فاتح قره جمرك

أعلن فاتح تريم، المدير الفني لفريق جالاتا سراي، التشكيل الأساسي لمواجهة فاتح قره جمرك، على ملعب تورك تيليكوم آرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 30، من مسابقة الدوري التركي.



وشهدت تشكيلة جالاتا سراي الأساسية، تواجد الدولي المصري مصطفى محمد، بينما يتواجد المهاجم الكولومبي رادميل فالكاو على دكة البدلاء.



وجاء تشكيل جالاتاي سراي كالتالي:

“موسليرا- بابل- أوجينكارو إتيبو- دونك- أوجولكان كاجلايان- أومير- إمري أكبابا- يديلان- مصطفى محمد- ماركوس- جيدسون”.



ويسعى فريق جالاتا سراي بقيادة مصطفى محمد، لإيقاف نزيف النقاط في الدوري التركي، بتحقيق الفوز على فاتح قره، في مباراة اليوم؛ للحفاظ على آماله في التتويج باللقب.



ويقدم جالاتا سراي نتائج كارثية في مسابقة الدوري التركي في الفترة الأخيرة، حيث فقد 11 نقطة في آخر 5 مباريات.



ويأمل مصطفى محمد في كسر صيامه التهديفي مع جالاتا سراي في الدوري التركي، حيث غاب عن هز الشباك، آخر 4 مباريات شارك فيها مع الفريق.



وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 9 مباريات في الدوري التركي حتى الآن، سجل خلالهما 5 أهداف.



ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 61 نقطة، بينما يتواجد فاتح قره جمرك في المركز الثامن بـ 48 نقطة.