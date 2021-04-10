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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقديم في مدارس النيل المصرية للعام الدراسي 2021/2022

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بـ مدارس النيل المصرية لـ العام الدراسي 2021/2022، في 14 فرعًا بمختلف المحافظات، ويستمر حتى 25 أبريل الجاري، من خلال الرابط التالي http://nes.moe.edu.eg/admission.aspx

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التقديم سيكون إلكترونيًا للمراحل من Pre-KG حتى Grade 8، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.

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ما هو نظام النيل التعليمي ؟
 


ويُعد نظام النيل التعليمى الدولى هو نظام متكامل ثنائى اللغة يبدأ من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثاني عشر تم تصميمه وإعداده بالشراكة مع كبرى الجامعات البريطانية وفقًا للمعايير العالمية وأحدث اتجاهات التعليم والتعلم، ويتم تطبيقه حاليًا في أربعة عشر فرعًا من مدارس النيل المصرية على مستوى الجمهورية في: أكتوبر، وزايد، والشروق، والعبور، والياسمين، والأندلس، والسادات، ودمياط الجديدة، وبورسعيد، وأسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة، والمنيا، وأسوان الجديدة، وقنا، كمرحلة أولى وتمهيدًا للتوسع في تطبيقه بشكل أكبر داخل وخارج مصر.

ويتيح نظام النيل التعليمي للطلاب الحصول على شهادتين دوليتين، الأولى بعد إتمام مرحلة التعليم الأساسي وهى:
شهادة النيل الإعدادية الدولية: Certificate of Nile International Preparatory Education (CNIPE)
والثانية بعد انتهاء التعليم قبل الجامعى فى نهاية الصف الثاني عشر والتى تؤهل الطلاب للالتحاق بالجامعات في مصر والخارج وهي:
شهادة النيل الثانوية الدولية: Certificate of Nile International Secondary Education (CNISE)

وتعادل شهادة النيل الثانوية الدولية الشهادة العامة الدولية للتعليم الثانوي (IGCSE) المطبقة على مستوى العالم كما تعادل شهادة النيل الثانوية الدولية بالشهادة الثانوية الإنجليزية (GCE) المطبقة في المملكة المتحدة.

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