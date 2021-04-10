2.8 مليار دولار.. الصين تفرض غرامة قياسية على "علي بابا"

الأكبر من نوعها

فرضت السلطات الصينية، غرامة هى الأكبر من نوعها على شركة التسوق الإلكترونى Alibaba على بابا، وذلك فى إطار مكافحة الاحتكار حيث تسببت الشركة من منع الشركات الأخرى من بيع المنتجات على منصات التجارة الإلكترونية المنافسة ، وعدم إعطاء فرصة للمنافسة العادلة.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية فإن إدارة الدولة لتنظيم السوق الصينية فرضت غرامة قياسية على Alibaba على بابا تقدر ب 2.8 مليار دولارأمريكى، بعد تحقيق لمكافحة الاحتكار في "اتفاقيات التعامل الحصرية" الخاصة بشركة علي بابا .

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ووفقا لوكالة أنباء شينخوا الصينية فإن الغرامة المفروضة على Alibaba على بابا تعادل 4٪ من مبيعات الشركة في الصين في عام 2019 ، وتعد الغرامة فى إطار حث المسؤولين الصينيين فى الدولة على تكثيف جهودهم لتنظيم الشركات العاملة فى مجال التكنولوجيا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.

وقالت شركة Alibaba على بابا إن الشركة تعاونت مع التحقيق وقبلت العقوبة بإخلاص وستضمن التزامها بحزم، وأضافت أنها لولا التنظيم الحكومي السليم والخدمة، والإشراف والتسامح والدعم من جميع السلطات والإدرات لما كان تحقق نموها حيث يجب عليها أن تتحمل المزيد من المسؤوليات كجزء من التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأمة.

وتشدد الصين الخناق على شركات التكنولوجيا الكبرى في الأشهر الأخيرة ، كجزء من حملة تنظيمية وصفها الرئيس الصينى شي جين بينج بأنها واحدة من أهم أولويات البلاد للعام الحالى 2021.

وتعد شركة Alibaba على بابا والذى شارك فى تأسيسها رجل الأعمال الأسطوري جاك ما ، واحدة من أبرز الشركات الخاصة العاملة فى مجال التكنولوجيا وأكثرها نجاحًا في الصين.

وتمثل الغرامة على شركة Alibaba على بابا رسالة واضحة حول نية المنظمون الصينيون كبح جماح أقوى الشركات في البلاد، ولطالما كانت بكين قلقة من أن تأثير شركات التكنولوجيا على القطاع المالي.

