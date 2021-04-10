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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب الشيوخ بالمنيا : مجمع ألبان أبو قرقاص يؤكد نظرة الدولة المختلفة لصعيد مصر

النائب حسانين توفيق،
النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة المنيا

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة المنيا، أن نظرة الدولة وتعاملها مع الصعيد، بدأت تختلف بشكل جذري من حيث الاهتمام بالمشروعات في كافة المجالات، وخاصة  في ضوء مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك تعقيبا على افتتاح وزير الزراعة السيد القصير، والمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت مجمع ألبان أبو قرقاص بالإدارة الزراعية.

وأشار النائب، فى بيان صحفى له إلى أن هذه المشروع يمثل أهمية كبيرة في ضوء اتجاه الدولة نحو تطوير هذه الصناعة المهمة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه سيكون له تأثير في توفير فرص عمل للشباب في مدينة أبو قرقاص.

وأوضح "توفيق" أن هناك اهتمام كبير لدى الحكومة في إدخال التكنولوجيا الحديثة في كافة الصناعات، الأمر الذي يساهم بشكل كبير في زيادة معدلات الإنتاج، وتحسينه بصورة تحافظ على الصحة العامة للمواطنين.

يأتي افتتاح مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا ضمن المبادرة الرئاسية، لتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية.

وتصل الطاقة الاستيعابية لمركز تجميع اللألبان النموذجى بأبوقرقاص «10طن لبن» يومياً ومن المقرر مضاعفاتها إلى «20 طن» والمركز مزود بمنظومة شيلر تبريد سريع بقدرة 5 طن / الساعة و مزود بعدد 2 تانك تبريد بطاقة الواحد 5 طن لبن ووحدة غسيل C I B لغسيل و تعقيم خطوط اللبن. ووحدة غلاية تعمل بالسولار المياه الساخنة لغسيل و تعقيم خطوط اللبن ومعمل كامل لتحليل الألبان مزود بأحدث الأجهزة لاستلام اللبن.

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