رشا مهدي: سعيدة بوجودي ضمن لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أكدت الفنانة رشا مهدي، أن التصوير في ظل جائحة كورونا أمر غاية في الصعوبة، مشيرة إلى أنها وفريق عمل حكاية "طبق الأصل" من مسلسل "ورا كل باب" حرصوا على الإلتزام بالاجراءات الصحية بشكل متواصل.

وتقدم رشا دور البطولة أمام الفنان فتحى عبد الوهاب في الحكاية التي يكتبها محمد الشواف ويخرجها معتز حسام ويشارك في بطولتها إيهاب فهمى ورامى وحيد وساندى على وإبراهيم ظريف.

‏على جانب آخر كشفت رشا مهدي عن سعادتها بالتواجد ضمن لجنة تحكيم مهرجان الإسكندرية للأفلام القصيرة في دورته السابعة، موجهة الشكر لوزارة الثقافة على دعم المهرجان.

يختتم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير مساء اليوم دورته السابعة التي رفعت جميع عروضها لافتة كامل العدد بعد الاقبال الجماهيري الكبير الذي يعد أبرز سمات المهرجان، وينتظر ان يتم خلال حفل الختام تكريم المخرجة الدكتورة دينا عبد السلام.

تشارك بالمهرجان 18 دولة هي: مصر- فلسطين – سوريا – المغرب – العراق – بلجيكا – الجزائر- الأردن - تونس – الامارات - لبنان – السعودية – المانيا – فرنسا – ليبيا – اليمن – إيطاليا – ماليزيا .

يدير المهرجان، محمد محمود رئيسا، موني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرا، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام بمدينة الإسكندرية تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن المهرجان، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية.