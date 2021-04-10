اللجنة الاجتماعية بنقابة المهندسين في الإسكندرية تحتفل بيوم اليتيم

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي رئيس النقابة، احتفالا بيوم اليتيم، اليوم السبت، مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية والالتزام بأعداد قليلة والتباعد الاجتماعي.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن اليوم شمل توزيع الهدايا على الأطفال المقدمة من الجمعيات الخيرية العاملة.

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وأضاف أن اليوم شمل وجود عدد من الأطفال بالتعاون مع أحد الجمعيات الخيرية وذلك لإدخال البهجة والسرور على الأطفال.

وفي سياق متصل، نظمت القنصلية الروسية بالإسكندرية احتفالًا خيريًا للأطفال بمناسبة يوم اليتيم، بالتزامن مع الذكرى الـ60 لأول رحلة إنسان إلى الفضاء، وذلك بالتعاون مع نادي روتاري الاسكندرية.

وذكرت القنصلية، في بيان اليوم السبت، أن الاحتفالية شهدت معزوفات موسيقية وعروض للفرق الترفيهية، وشارك الأطفال في العديد من الألعاب والمسابقات، والورش.

وأضافت القنصلية أنه بالتنسيق مع البيت الروسي بالإسكندرية، تم تنظيم معرض صور عن الفضاء ورواد الفضاء، واستمع الأطفال المشاركون إلى قصة يورى جاجارين، أول إنسان يتمكن من الطيران إلى الفضاء الخارجي والدوران حول الأرض في 12 إبريل 1961 على متن مركبة الفضاء السوفيتية.